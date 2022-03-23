«إيه إم بيست»: سوق التأمين بالإمارات حافظ على زخمه القوي 2021

المصدر: (دبي - البيان)

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حافظ سوق التأمين في الإمارات على زخمه القوي في عام 2021، محققاً عاماً آخر من النمو المطرد والقوي في أقساط التأمين، وفقاً لتحليلات شركة «إيه إم بيست».

وأوضح تقرير جديد صادر عن شركة «إي إم بيست»، أن الأرباح الإجمالية لشركات التأمين المدرجة في الإمارات حققت نمواً في 2021 فيما انخفضت أرباح الاكتتاب في الإفصاحات الأولية لشركات التأمين الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وأشار التقرير إلى أنه رغم مرونة السوق إلا أن اختبار ظروف السوق لا يزال قائماً ونمو صافي الربح الهامشي الملحوظ في هذه المرحلة يعتمد على الانتعاش في أرباح الاستثمار.

وارتفعت حقوق ملكية المساهمين في شركات التأمين المدرجة في الإمارات بنسبة 10.4% لتصل إلى 19.8 مليار درهم (محققة ارتفاعاً من 18 مليار درهم في أواخر عام 2020)، مقارنة بزيادة حقوق ملكية المساهمين بنسبة 3.9% فقط في العام المنصرم.

وتحقق ذلك على الرغم من النمو الهامشي في صافي الربح، ما يشير إلى أن الشركات قامت بتوزيع مستوى أقل من الأرباح في عام 2021 إلا أنّ الشركات في الإمارات تتمتع عموماً بمستوى رسملة جيد، ولديها القدرة على استيعاب أخطار الاكتتاب الإضافية.

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