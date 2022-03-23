الأسهم القيادية تمنح سوق أبوظبي مكاسب 2.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق أبوظبي، رابحاً 2.5 مليار درهم بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية، فيما تماسك سوق دبي مع انخفاضه طفيفاً بضغط من أسهم العقار.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.72% ليغلق عند 9631.79 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة، فيما انخفض سوق دبي بنسبة 0.31% ليصل إلى 3349.56 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم العقار والبنوك والنقل والخدمات والتأمين والسلع والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.95 مليار درهم، منها 1.67 مليار في أبوظبي، و283.5 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 400 مليون سهم، موزعة بواقع 271.2 مليوناً في أبوظبي و128 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 13546 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع القطاع المالي مع نمو «أبوظبي الأول» 1.95% و«أبوظبي الإسلامي» 3.64% بينما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.12% و«العالمية القابضة» 0.43% و«ألفا ظبي» 0.81% و«الواحة كابيتال» 1.84%. وصعد قطاع الاتصالات مع ارتفاع «إي آند» 1.03%، فيما استقر «الياه سات».

وعلى صعيد العقار، ارتفع «الدار» 1.29% بينما انخفض «إشراق» 2.47%. وفي قطاع الطاقة ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.22% و«أدنوك للحفر» 0.53% و«دانة غاز» 1.69% بينما انخفض «طاقة» 2.34%.

وهيمن «أبوظبي الأول» علي النشاط مستقطباً 372.3 مليون درهم. وحقق «البنك التجاري الدولي» أكبر ارتفاع بنسبة 7.1%، فيما كان «الفجيرة الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 128.3 مليون درهم، فيما المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق دبي

وتأثر سوق دبي بانخفاض قطاع العقار 0.24% مع هبوط «إعمار للتطوير» 1.39% و«الاتحاد العقارية» 3.16% فيما استقر «إعمار العقارية» و«ديار»، وتراجع قطاع البنوك 0.23% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.06% و«جي إف إتش» 0.85% و«أملاك» 9.86% فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.83%.

وهبط قطاع النقل 0.37% مع انخفاض «أرامكس» 0.81% و«الخليج للملاحة» 1.56% فيما استقر «العربية للطيران»، بينما ارتفع قطاع الاستثمار 0.03% مع صعود «شعاع كابيتال» 0.69%، بينما استقر «سوق دبي المالي» و«دبي للاستثمار».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 83.64 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 67.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 37.2 مليوناً.

وحقق «أمان» أكبر ارتفاع بنسبة 1%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 73.1 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

اتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 116.8 مليون درهم، منها 17.27 مليوناً في أبوظبي و99.5 مليوناً بدبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 116.8 مليون درهم، موزعة بواقع 17.27 مليوناً في دبي و99.5 مليوناً بأبوظبي.

إفصاحات

● يبحث مجلس إدارة شركة «الوثبة الوطنية للتأمين» تجديد التوصية للجمعية العمومية لشراء الشركة لأسهمها بما لا يتجاوز 10% من رأس المال المدفوع.

● اقترح مجلس إدارة «فودكو الوطنية للمواد الغذائية» عدم توزيع أرباح للمساهمين عن 2021.

● أعلنت «وطنية للتكافل» تعيين سليمان عثمان رئيس العمليات التنفيذي قائما بأعمال الرئيس التنفيذي.

● تعقد شركة «دار التمويل» اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 14 أبريل للنظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

● تناقش الجمعية العمومية لـ«أملاك للتمويل» في 19 أبريل استمرارية الشركة في نشاطها أو حلها وفقاً لمتطلبات المادة 309 من قانون الشركات التجارية.

● أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» تعيين راشد دياب رئيساً تنفيذياً للشركة بالوكالة بدلاً عن جهاد فيتروني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز