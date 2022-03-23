"أمنيات" تسلّم مشروع "وان بالم" للملاّك وتطلق أيقونة "أفا" في نخلة جميرا

المصدر: البيان

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شهدت دبي أمس، واحدة من أضخم العروض الضوئية لطائرات الدرون في الشرق الأوسط؛ وذلك للكشف عن أحدث مشروع عقاري فائق الفخامة من مجموعة أمنيات، التي ستباشر تطويره قريبا في نخلة جميرا قبالة شواطئ المدينة.

ويتكون المشروع من 17 قصراً معلقاً بهوية معمارية وإنشائية مبتكرة وفريدة من شأنهما إحداث نقلة غير مسبوقة في معايير صناعة التطوير العقاري وسوق العقارات الفاخرة، والارتقاء بأسلوب الحياة الفارهة عبر ابتكار مفهوم جديد لما يجب أن تكون عليه المعيشة في القصور وبما يتجاوز مخيلة وتوقعات الأثرياء المحليين والدوليين.

وجرى العرض في نسخته الأولى أمس، خلال حفل فخم بمشاركة ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية وسيستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

وهذه هي المرة الأولى، على مستوى دبي والعالم، التي يجري فيها الكشف عن تصميم معماري لمشروع عقاري فاخر من خلال استعراض شكل المبنى وهويته المعمارية بأسلوب ثلاثي الأبعاد رسمته طائرات الدرون في سماء المدينة.

وشاهد سكان وزوار نخلة جميرا وجميرا بيتش ومرسى دبي 500 طائرة درون من دون طيار، وهي تحلق في سماء نخلة جميرا على ارتفاع 120 متراً، لترسم لوحات فنية في غاية الروعة ومشاهد استثنائية لا تنسى لشكل المبنى الجديد الذي يحمل اسم (أفا)، والذي ستديره علامة الضيافة الأسطورية، دورشيستر كوليكشن دبي.

ويعد مشروع "أفا" فائق الفخامة بقصوره الـ17 المعلقة، أحدث المشروعات الايقونية في المحفظة الاستثمارية التي تمتلكها المجموعة بأصول تتجاوز 15 مليار درهم، كما يعد الثاني الذي تطوره مجموعة أمنيات في نخلة جميرا، بعد إنجازها لمشروع مبنى "وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي".

وجاء إعلان مجموعة أمنيات أبرز مطوري العقارات فائقة الفخامة في المنطقة، عن مشروع (أفا) خلال الاحتفال نفسه الذي أقيم ابتهاجا بإنجاز وتسليم مبنى "وان بالم جميرا، دورشيستر كوليكشن، دبي"، والذي يشتهر في الأوساط العقارية والهندسية على مستوى العالم بمساكنه المصممة بمعايير هندسية وإنشائية غير مسبوقة على يد ألمع العقول الهندسية في العالم، وهو ما أسهم في بيعه لأثرياء أجانب بالكامل وفي تحطيمه للأرقام القياسية في سوق العقارات الفاخرة ببيع أغلى 3 مساكن بنتهاوس حصرية في دبي، بقيمة إجمالية تجاوزت 260 مليون درهم.

وقال مهدي أمجد، مؤسس مجموعة أمنيات ورئيسها التنفيذي، "إن روح الحماسة التي تتحلى بها دبي، وتجددها الدائم، ومقدرتها على إبهار العالم، كانت حافزنا للكشف عن مشروع "أفا" فائق الفخامة، بأسلوب مشوق ومبتكر وغير مسبوق عالمياً.

وأوضح أمجد أن مجموعة أمنيات لم تكتف بالاحتفال بتسليم مشروع "وان بالم جميرا" للملاّك، بل أطلقت في الوقت ذاته مشروعاً جديداً سيغير مفاهيم سوق العقارات الفاخرة، وبذلك تكون "أمنيات" قد سلمت مشروعاً وتطلق آخر، في رسالة قوية تعكس التزامها الدائم تجاه دبي والمستثمرين الأثرياء الراغبين بالعيش والعمل في هذه المدينة العالمية الفريدة، مؤكداً أن المجموعة أخذت على عاتقها الارتقاء بمعايير المعيشة الفخمة الى مستويات جديدة تواكب تطلعات دبي في ريادتها وسعيها لأن تصبح المدينة المفضلة للعيش والعمل والسياحة والوجهة العالمية الأولى للاستثمار العقاري.

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