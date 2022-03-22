«الفطيم إيس» تستضيف سوقاً رمضانياً بعروض مذهلة

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف «الفطيم إيس» هذا العام سوقاً رمضانياً لعرض تشكيلتها الجديدة للشهر المبارك، والتي ستكتمل بعروض مذهلة وتجارب مثيرة داخل متاجرها.

وعلى غرار الأسواق المحلية، تهدف إيس إلى جعل شهر رمضان مميزاً هذا العام من خلال مجموعة من المنتجات ذات أسعار في متناول اليد، وذلك بهدف إحياء الشهر الفضيل مع تشكيلتها الفريدة وعروضها المميزة.

وتحث «إيس» متسوقيها على تخصيص مساحة خاصة في المنزل وتزيينها بالمستلزمات الرمضانية لمشاركة لحظات لا تقدر بثمن مع الأهل والأحبة والأصدقاء. كما يمكن للعملاء التسوق من مجموعة منتقاة بعناية تضم حوالي 2000 منتج من الأدوات المنزلية وأدوات الطهي والإضاءة والديكور وأدوات المائدة والوسائد وأدوات التقديم وغير ذلك.

وتخطط «إيس» لمنح عملائها تجربة لا تنسى من خلال عروضها الخاصة التي ستقدمها في «سوق التوفيرات» هذا الموسم، مع استضافة العديد من الفعاليات المستوحاة من التقاليد الرمضانية في متاجرها وعبر موقعها الإلكتروني.

كما تقدم «إيس» صفقات وعروضاً رمضانية، مثالية في السحور، إلى جانب عروض منتصف الليل، وغير ذلك الكثير على موقعها الإلكتروني، فضلاً عن العروض الحصرية التي تقدم من خلال برنامج الولاء الخاص بنظام مكافآت بلو.

وتضم هذه التشكيلة الغنية بأكثر من 600 منتج من الأدوات المنزلية العملية والمفيدة، أطقم الطعام والسفرة الأنيقة والكؤوس الزجاجية (ابتداءً من 4 دراهم) وأدوات تقديم الطعام وعربات تسخين الطعام وموزعات المشروبات والعصائر، وغير ذلك الكثير من علامات تجارية مشهورة مثل «بلاكستون» و«كوينز بون تشاينا» و«سيكريت دو جورميه» و«نيوفلام» وغيرها. كما يمكن للمتسوقين شراء الغلايات الكهربائية متعددة الألوان من «ميديا» وماكينات تحضير القهوة وملحقاتها من «نسبريسو» و«فاكير» وصانعة شاي الكرك من «كراون لاين»، إلى جانب مجموعة متنوعة من أطقم الشاي والقهوة الكلاسيكية والعصرية وأطقم القهوة العربية من «أوركيد».

ومع أكثر من 200 منتج، تضم هذه المجموعة أطقم الطهي العصرية والعملية في الوقت ذاته، بالإضافة إلى الأدوات والملحقات التي توفر عليكم وقت الطهي وتساعدكم على استغلال أجمل اللحظات مع العائلة في الشهر الفضيل. لم يكن إعداد وجبة شهية بهذه السهولة من قبل مع أطقم الطهي من «5 فايف» و«تورنادو» و«امبوس» و«برابانتيا» و«تيفال» و«بيكا». يمكنكم توفير الوقت والجهد في إعداد الإفطار مع المقالي الهوائية الذكية من «مي» ومجموعة خلاط «نوتري بوليت» وغيرها.

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