«ريكسوس النخلة دبي» يستضيف جلسة نقاش بمناسبة يوم المرأة العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقام فندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي، جلسة نقاش ودية تحمل عنوان «تمهيد الطريق» بمناسبة يوم المرأة العالمي، وتضمنت الجلسة متحدثات بارزات مثل اميليا أورتمان، مؤلفة كتاب «إنها حياتك» ومؤسسة ومصممة علامة اميليا أورتمان؛ وراميا فراج، واحدة من كبار المنتجين، وممثلة مجلة فوربس الشرق الوسط؛ والعنود الهاشمي، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لدى ذا فيوتشرست كومباني، وذلك للاحتفاء بمسيرتهن المميزة.

وتولت مريم فرج، المتحدثة ومقدمة الفعاليات المعروفة، مهمة تقديم الجلسة، التي تطرقت إلى محاور متعددة، بحضور رائدات الأعمال والنساء المميزات في المنطقة، وأسهمت هذه الجلسة في تحفيز السيدات على التحلي بالشجاعة، والسعي لتحقيق أحلامهن دون خوف.

وأقيمت الجلسة في جناح بينتهاوس الملكي التنفيذي، الذي يتميز بتصميم من نوافذ زجاجية ممتدة من الأرض حتى السقف وإطلالة بانورامية خلابة على الخليج العربي، وناطحات السحاب في دبي. وأقيمت مائدة شهية في تراس الجناح الفسيح مع تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية، لتعزيز فرص التواصل الاجتماعي بين السيدات وتوحيد الجهود لتمكين المرأة ضمن أجواء عفوية.

وتطرقت الفعالية إلى كيفية بناء عالم متوازن خالٍ من التحيز والنمطية والتمييز، وذلك تماشياً مع شعار «كسر التحيز»، الذي يأتي عنواناً ليوم المرأة العالمي لعام 2022، وأساليب الوصول إلى مجتمع متنوع وعادل وشامل، وعالم يحتفي بالاختلاف ويقدّره.

وتواصل علامة ريكسوس جهودها في تمكين المرأة، من خلال توفير فرص عمل متنوعة مناسبة للنساء، بدءاً من العمل في أقسام النظافة والمطبخ ومكاتب الاستقبال ووصولاً إلى المناصب الإدارية العليا. ويعمل اليوم في فندق وأجنحة ريكسوس النخلة في نخلة جميرا دبي 527 موظفاً في جميع فروعه، من بينهم أكثر من 100 موظفة من مختلف الأقسام في الفندق.

وقال مراد زورلو، المدير العام لفندق وأجنحة ريكسوس النخلة دبي: نفتخر في ريكسوس بدعم جهود تمكين المرأة والاحتفال بإنجازاتها. ويسرنا استضافة هذه الفعالية والحديث مع نساء المنطقة المميزات اللواتي يشجعن بكلماتهن النساء الأخريات على السعي لتحقيق أحلامهن. ونشعر بالفخر للأثر الإيجابي، الذي أضافته هذه الجلسة، حيث جمعت نساءً من خلفيات وقطاعات مختلفة، يمتلكن تأثيراً كبيراً في مجالات مختلفة.

وتحدثت النساء المشاركات في جلسة النقاش عن مسيرتهن الشخصية، وأشرن إلى أهمية المساعدة في بناء مجتمع مستدام، تسوده قيم المساواة والعدالة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز