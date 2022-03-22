«زووم بروبرتي إنسايتس»: الأجانب يستحوذون على 50% من الاستثمارات بعقارات دبي 2021

المصدر: دبي - البيان

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توقع تقرير صادر عن «زووم بروبرتي إنسايتس» أن يواصل قطاع العقارات في دبي مسيرته الذهبية بعد معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث يعود المستثمرون الأجانب إلى السوق بهدف الاستفادة من فرص الاستثمار في دبي.

وأكد التقرير أن السوق استقطبت إجمالي 52 ألفاً و415 مستثمراً خلال العام الماضي، وشهدت عقد 72 ألفاً و207 صفقات جديدة، بقيمة إجمالية قدرها 148 مليار درهم، تم استثمارها في مشروعات متنوعة داخل دبي. وزاد عدد المستثمرين، والاستثمارات، بنسبة 65.6%، و73.7% على التوالي.

وشكل المستثمرون الأجانب أكثر من 50% من بين إجمالي المستثمرين خلال عام 2021، حيث بلغ عددهم 38 ألفاً و318 مستثمراً، وبلغ إجمالي استثماراتهم 51 ألفاً و544 صفقة، بقيمة 99 مليار درهم.

وبحسب «زووم بروبرتي إنسايتس»، سيستمر هذا النمو التصاعدي على مدار العام الجاري، حتى بعد أن يسدل الستار على «إكسبو 2020 دبي» في 31 الجاري.

وتتأهب دبي لمعرض العقارات الدولي 2022، الذي يعد بمثابة حدث آخر سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية. وسينطلق الحدث اعتباراً من 24 الجاري، حيث سيستقبل المستثمرين من بلاد عدة، مثل إسبانيا وصربيا والجبل الأسود والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور وكندا والمكسيك.

وقال عطا شبيري، الرئيس التنفيذي في «زووم بروبرتي إنسايتس»: يستشهد بالبنية التحتية القوية والمرافق وإجراءات التأشيرة الجديدة، باعتبارها أسباب رئيسة تدعم عودة المستثمرين إلى سوق العقارات في دبي.

وأضاف: البنية التحتية الممتازة التي تتمتع بها دبي، ومنح التأشيرة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب، وتوفر المرافق ذات المستوى العالمي من بين بعض الأسباب الرئيسة التي تجذب المستثمرين الأجانب، كما لعب إكسبو 2020 دوراً مهماً مع اتباع أحدث التوجهات. أعتقد أن السوق ستشهد نشاطاً متزايداً بفضل عودة المستثمرين الأجانب، بعد إسدال الستار على إكسبو.

كما أنه من المتوقع أيضاً، بصرف النظر عن عودة المستثمرين الأجانب، أن يؤدي انتقال معرض إكسبو إلى «دستركت 2020» إلى دفع سوق العقارات في دبي قدماً خلال عام 2022، حيث إنه من المخطط له أن يكون مجتمعاً متعدد الاستخدامات، يستغل 80% من موارد إكسبو.

وتابع شبيري: مما لا شك فيه أن الاستدامة، والازدهار الاقتصادي، وتنوع السوق، والعوائد المرتفعة من بين الأسباب الرئيسة الأخرى التي تشجع المستثمرين على العودة إلى سوق العقارات في دبي.

وباختتام معرض إكسبو في غضون أيام قليلة، ستواصل «دستركت 2020» إرثها كمدينة مستقبلية مستدامة، تتمحور حول الإنسان، وستضم «دستركت 2020» مساحات واسعة مخصصة للأعمال والتجزئة، إضافة إلى شقق أو وحدات سكنية حديثة، صممت على الطراز الحضري، ومن المتوقع أن يتم التسليم في أكتوبر 2022.

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