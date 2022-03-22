مانشون غلوبال: سوق العقارات الفاخرة يواصل انتعاشه في دبي

المصدر: دبي - نهى حوا - دبي - البيان

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أكد موقع «مانشون غلوبال» الأمريكي المتخصص في شؤون العقارات الفاخرة، أن دبي ما بعد إكسبو 2020 ستشهد المزيد من المباني الفاخرة التي سترتفع في أفق المدينة في عام 2022، حيث يواصل سوق العقارات الفاخرة انتعاشه.

ولفت الموقع إلى أن سوق العقارات في دبي كان في حالة انتعاش منذ النصف الثاني من عام 2021، ويتواصل هذا الانتعاش الآن، حيث يجذب معرض إكسبو تدفقاً من الزوار والاستثمار.

وبعد انخفاض في النشاط العقاري خلال الأيام الأولى من الجائحة، عاودت أسعار المساكن في دبي في الانتعاش في عام 2021، لا سيما في قطاع العقارات الفاخرة الذي أنهى العام بقيمة معاملات وحجم مبيعات قياسية.

وانطلق سوق العقارات الفاخرة بقوة بدبي في 2022، حسب الموقع، حيث قفزت الصفقات بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 4083 صفقة في يناير، بينما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة بنسبة 35.1% على أساس سنوي، وفقاً لما ذكر تقرير حديث صادر عن البنك الاستثماري، المجموعة المالية «هيرميس».

وتعزز سوق العقارات المزدهر بفضل الاستجابة السريعة لدولة الإمارات للجائحة، وإطلاقها السريع للقاح، إلى جانب معرض إكسبو 2020 دبي، الذي انطلق في الأول من أكتوبر جاذباً الزوار والاستثمارات.

وحسب خبراء الصناعة، فإن الارتفاع الكبير في الطلب، إلى جانب نقص العرض كان السبب في ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما في العقارات الراقية في السوق.

وبشأن التوقعات المستقبلية، قال مارك كاستلي، رئيس عمليات إحدى وكالات العقارات في دبي: «أعتقد أن عام 2022 سيكون أكبر من العام الماضي، ويمكن أن يكون في الواقع عاماً متميزاً في تاريخ دبي، ومع اقتراب إكسبو 2020 دبي من نهايته في الربع الأول، يرى أن «مشهد ما بعد إكسبو سيكون مليئاً بالفرص الجديدة».

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