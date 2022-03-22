عمومية «تبريد» تُقرّ توزيع أرباح 6 فلوس وأسهم منحة

المصدر: أبوظبي – البيان

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صادق مساهمو الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» على قرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2021، بقيمة 6 فلوس للسهم إضافة إلى إصدار أسهم منحة بواقع سهم لكل 40 سهمًا مملوكًا بما يعادل 12 فلسًا للسهم. وتعتبر هذه التوزيعات الأعلى على الإطلاق وبزيادة عن العام الماضي، ما يعكس حجم نمو أعمال الشركة وذلك مع الاحتفاظ برأس المال اللازم لتنمية استثماراتها.

وتمت المصادقة على قرار توزيع الأرباح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي ترأسه خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد من أعضاء المجلس، والمساهمين، إلى جانب فريق الإدارة التنفيذية للشركة.

وقال خالد القبيسي: حققت شركة تبريد إنجازات متميزة للغاية في 2021؛ حيث شهدنا تفوقًا في الأداء على مختلف محاور تطوير خطط النمو المستدام للمدى البعيد. ومع نمو أعمالنا وتوسعاتنا المستمرة، إلى جانب عمليات الاستحواذ التي قمنا بها، تعززت خططنا الاستراتيجية، وحققنا الكفاءة في التشغيل والتميُّز في خدمة عملائنا وموظفينا، مع التركيز على جعل التمويل الأخضر إطارًا شاملًا لمشاريع البنية التحتية المستدامة الحالية والمستقبلية في المنطقة.

وأَضاف: أسهم تركيزنا الثابت على التميٌّز التشغيلي في أعمالنا بتعزيز مرونة الشركة ومصداقيتها، وفسح المجال لتحقيق القيمة في جميع نطاقات أعمالنا. وجاء استحواذنا على محطة الماريه بقدرة تبريد 80.000 طن، وشراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ليؤكد حرصنا على تعزيز الشراكات والسعي لتحقيق النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية الرئيسية. وفي إطار تطلعنا نحو المستقبل، نطمح إلى مواصلة الاستثمار في أعمالنا واغتنام الفرص الاقتصادية الهامة، التي تنسجم مع توجهاتنا الهادفة لبناء مستقبل مستدام للجميع.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي، لشركة تبريد: سجلت إيرادات المجموعة خلال 2021 ارتفاعًا بنسبة 12%، محققةً 1.95 مليار درهم. وكذلك ارتفعت إيرادات المياه المبردة بنسبة 12% محققةً 1.88 مليار درهم. كما قامت الشركة بإضافة 40.495 طن من خدمات التبريد لعملاء جدد، وذلك في إشارة إلى أن شركة تبريد تخطو خطوات ثابتة نحو التقدم والازدهار.

وقد بدأت نتائج العام 2022 تؤتي ثمارها ليكون عاماً آخر مكللًا بالنجاحات والانجازات. وتقدم شركة تبريد خدماتها للعديد من المشاريع التطويرية البارزة في المنطقة، تماشيًا مع رؤية الدولة الهادفة للسعي إلى تحقيق الأهداف البيئية المستدامة، وترشيد استهلاك الطاقة في خطوة لخفض الانبعاثات الكربونية. وقد ساهمت عمليات الشركة خلال العام الماضي في الحؤول دون انبعاث 1.39 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي؛ ما يعادل إزالة 302.592 مركبة من الشوارع.

تنويع محفظة الأعمال

تواصل شركة تبريد تنويع محفظة أعمالها في حين تعمل على توسيع رقعة تواجدها الجغرافي ودخول أسواق جديدة. وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن مشاريع جديدة في مصر والسعودية، بينما تواصل عملياتها في الهند في التوسع بوتيرة مستمرة. وبالإضافة إلى خدمات تبريد المناطق، تقوم شركة تبريد بمساعدة عملائها على تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة، وتخفيض تكاليف التشغيل والتأثيرات البيئية، وذلك من شأنه أن يضيف إلى الدور الحيوي الذي تعلبه الشركة انطلاقًا من مساعيها الهادفة إلى الحفاظ على البيئة.

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