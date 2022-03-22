نمو مطرد في أداء «أوبو» بالإمارات خلال 2021

المصدر: دبي - البيان

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أكدت لوسي عزيز، المديرة الإقليمية للعلاقات العامة والاتصالات في «أوبو»، أن «أوبو» حققت نمواً مطرداً في الإمارات خلال العام الماضي 2021 مع نمو الشحنات بنسبة 32%، وتصنيف الشركة من بين أبرز 5 علامات هواتف محمولة في الدولة.

وقالت لوسي عزيز: وفقاً لبيانات «كاناليس»، أثمرت استثمارات «أوبو» المتواصلة في جهود البحث والتطوير والتزامها بطرح أفضل المنتجات عن تحقيق نمو سنوي نسبته 22% في شحنات الهواتف الذكية العالمية.

وأكدت شركة تحليلات السوق كاناليس أن «أوبو» حافظت على موقعها باعتبارها رابع أبرز علامة هواتف محمولة على مستوى العالم في عام 2021 مع وصول حصتها في السوق إلى 11%.

وأضافت: كما تم تصنيف الشركة بالمرتبة الرابعة في سوق الهواتف المحمولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تسجيلها نمواً سنوياً نسبته 42% هناك. كما حصدت «أوبو» المرتبة الثانية في الجزائر ومصر بعد تسجيلها معدل نمو سنوي عالٍ والتوسع بقوة في أسواقها الجديدة مثل جنوب أفريقيا.

تحرص أوبو على الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير للمحافظة على ريادتها لقطاع التكنولوجيا، وخصوصاً في مجال الشحن السريع والتصوير وتقنيات الجيل الخامس 5G، وتقديم أفضل تجربة للمستخدمين. وشهد شهر ديسمبر الماضي إطلاق أول شريحة معالجة عصبية من تصميم أوبو، إلى جانب شريحة التصوير MariSilicon X، وهاتف أوبو فايند إن، أول هاتف قابل للطي من أوبو.

كما نجحنا مؤخراً في إطلاق أحدث جهاز ذكي متكامل في سلسلة أوبو فايند X5، واستخدمنا فيه شريحة معالجة التصوير MariSilicon X. وكشفنا أيضاً خلال المؤتمر العالمي للهواتف في برشلونة عن أحدث تقنية للشحن فائق السرعة سوبرفووك Supervooc باستطاعة 240 واطاً، وهذه جميعاً مجرد جزء من مسيرتنا في الابتكار وتقديم الأفضل والأحدث.

وأكدت أن الحكومة الإماراتية بذلت جهوداً دؤوبة استجابةً لأزمة «كوفيد 19»، ويسرنا اليوم تخفيف القيود المفروضة، ما يسهل علينا الاجتماع والاحتفاء مع الجهات المعنية في القطاع وسط اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بلا شك.

وأشارت إلى أن «أوبو» اعتمدت شعارها الجديد «الإلهام في المستقبل» لتجسيد نهجها الذي يركز على العنصر البشري في ضوء التحديات التي حملها العامان الماضيان إلى جميع دول العالم. ويعكس شعار الإلهام في المستقبل الإيمان بأن المستقبل يبشر بالأفضل، وبأننا نحث الجميع ونعزم بدورنا على مواجهة التحديات مسلحين بالصبر والتفاؤل.

ويعكس الشعار الجديد الإيجابية التي تتمتع بها أوبو وثقتها بنجاحها في المستقبل، فربما تكون رحلة تقديم ابتكارات في التكنولوجيا الأساسية حافلةً بالتحديات والعقبات، إلا أننا نهدف إلى مواصلة مسيرتنا ذاتها وتزويد المستخدمين بمزيد من الخدمات والمنتجات المتطورة.

وحول إطلاق هاتف «رينو 7»، قالت: أعلنّا مؤخراً عن إطلاق سلسلة هواتف «رينو 7» الجديدة كلياً والمتوفرة للطلب المسبق اعتباراً من يوم الأربعاء 16 مارس الجاري. وتتميز هذه السلسلة بمواصفات متطورة في التصميم والأداء وتجربة المستخدم والإمكانيات الفائقة والمتميزة لتصوير البورتريه والفيديو.

وتابعت: تشمل السلسلة ثلاثة هواتف هي رينو 7 برو 5G، ورينو 7 5G، ورينو 7 Z 5G، وجميعها مصممة خصيصاً لصناع المحتوى وعشاق الألعاب ورواد التقنيات الرقمية. ويجمع هاتف رينو 7 بين تصميم أوبو جلو OPPO Glow الفريد وأحدث وأهم المواصفات، وهو ما ينسجم مع شعار أوبو الجديد «إلهام المستقبل».

والذي تعمل العلامة من خلاله على تقديم نظرة إيجابية ومتفائلة عن دور التكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل. وتسعى أوبو من خلال أجهزتها إلى تسهيل حياة عملائها وتمكينهم من التقاط الجمال في محيطهم من خلال صور مميزة تطلق العنان للمخيلة وترسم ملامح مستقبل أفضل وأجمل.

وقالت: يلعب هاتف «رينو 7» دور خبير البورتريه من خلال الإمكانيات الاستثنائية في الكاميرا، ومجموعة أخرى من المزايا التي تتيح للجميع وحتى المبتدئين في مجال صناعة المحتوى للتعبير عن أنفسهم وعن أفكارهم بأجمل صورة. ويأتي هاتف رينو 7 مع أقوى نظام كاميرات في أي هاتف ذكي اليوم، من خلال مستشعري تصوير متطورين، إلى جانب مزايا استثنائية في التصميم الخارجي.

تتضمن استخدام تقنية التصوير المباشر بالليزر LDI للمرة الأولى على الإطلاق، وهي التقنية التي تستخدم عادة في قطاع الطيران. إلى جانب ذلك، تتميز سلسلة رينو 7 بنظام الحلقة الضوئية المميزة حول الكاميرا، والذي يقدم تجربة رائعة للمستخدم.

وأضافت: تقدم «أوبو» هاتف «رينو 7 برو 5G»، مع مميزات هي الأقوى على الإطلاق في عالم الهواتف الذكية اليوم. ويتميز نظام الكاميرات باستخدام مستشعرين رائدين هما IMX709 وIMX766، ليكون أول هاتف يقدم مستشعرين متقدمين في نظام الكاميرات، وأفضل هاتف في تصوير البورتريه على وجه التحديد. ويتميز الهاتف أيضاً بتقنية أوبو جلو OPPO Glow في الخلفية، كما استخدمت أوبو في تصميمه وللمرة الأولى على الإطلاق تقنية التصوير المباشر بالليزر LDI. ويأتي رينو 7 برو 5G أيضاً مع أداء متقدم في دعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع معالج ميديا تك ديمنستي 1200 ماكس، وخيارين للذواكر الداخلية هما 128 أو 256 غيغابايت، وبطارية سعة 4500 ميلي أمبير، وتقنية سوبرفووك Supervooc للشحن السريع باستطاعة 65 واطاً لتضمن تجربة استخدام استثنائية وطويلة الأمد. ويمتاز هاتف رينو 7 برو بمجموعة من المزايا الرائعة والقدرة على تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G وتلبية جميع احتياجات المستخدم.

وقالت: يتميز هاتف رينو 7 5G بقدرات تصوير استثنائية تقترب من مستوى الكاميرات الاحترافية، مع أوضاع تصوير متقدمة مثل البورتريه وبوكيه فلير بورتريه فيديو وغيرها، بالإضافة إلى إمكانات التصوير الاحترافية وتصميم أوبو جلو OPPO Glow المميز وتقنية التصوير المباشر بالليزر LDI والشحن فائق السرعة سوبرفووك SuperVOOC باستطاعة 65 واطاً، وذاكرة مؤقتة بسعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت. ويعد رينو 7 5G أول هاتف ذكي في العالم يحصل على اعتماد إجادة الصنع لمدة 36 شهراً من جمعية التفتيش الفني TÜV SÜD.

أما هاتف رينو 7 Z 5G فيأتي مع معالج كوالكوم سنابدراغون 695 5G، والذي يتيح مزايا متقدمة في التصوير، مثل صور السيلفي بالمدى الديناميكي العالي التفاعلي وبوكيه فلير بورتريه، فضلاً عن أول نظام مصابيح مدارية مزدوجة في القطاع. ويجمع الجهاز الطابع المميز للعلامة مع تصميم أوبو جلو الفريد، والتصميم الكلاسيكي والنحيف جداً، وتقنية SuperVOOC للشحن السريع باستطاعة 33 واطاً، كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ومزود بإمكانات تصوير رائعة.

وقالت إننا سعينا إلى جمع أصدقائنا وزملائنا في القطاع للاحتفال بإطلاق الهاتف الجديد من خلال عرض ضوئي على عين دبي. وقدمت كلمة طارق زكي، مدير تطوير المنتجات لدى أوبو، لمحةً عن سلسلة هواتف رينو 7 وأبرز مزاياها التي تم استعراضها خلال العرض الضوئي.

وتعزز أوبو مع كل جهاز جديد من سلسلة هواتف رينو التزامها بتقديم أحدث التقنيات التي تلبي تطلعات العملاء وتوفر لهم تجربة تصوير رائدة وسهلة.

وقالت: يسعدنا عقد شراكة مع عين دبي لنصبح أول علامة تجارية للهواتف الذكية تكشف عن منتجها الجديد خلال عرض ضوئي على أضخم وأعلى عجلة مشاهدة في العالم، حيث يقدم العرض الحي مزايا سلسلة الهواتف، من التصميم الفريد وتقنية الحلقة الضوئية المميزة حول الكاميرا (Orbit Breathing Light) إلى تقنية الشحن فائق السرعة سوبر فووك (SuperVOOC) وقدرات الكاميرا المذهلة.

وتوفر سلسلة هواتف رينو، التي توليها أوبو أهميةً كبيرة، لعملائنا مجموعة واسعة من المزايا سهلة الاستخدام. وفي هذا السياق، احتفت فعالية الإطلاق بعشاق علامة أوبو من خلال عرض حي لأبرز مزايا سلسلة هواتف رينو في عين دبي، أحد المعالم الأكثر شهرة في منطقة مرسى دبي.

وأشارت إلى أن «أوبو» كشفت خلال المؤتمر العالمي للهواتف 2022 الذي أقيم في الشهر الماضي عن مجموعةٍ من التقنيات المتميزة، بما فيها:

• تقنية سوبر فووك SUPERVOOC للشحن السريع باستطاعة 150 واطاً مع محرك Battery Health الذي يضاعف دورة حياة البطارية، وتقنية سوبر فووك SUPERVOOC للشحن السريع باستطاعة 240 واطاً، والتي تشحن تيار 4500 ميلي أمبير ساعي خلال 9 دقائق.

• جهاز أوبو 5G CPE T2 الجديد كلياً والذي يحول شبكات الجيل الخامس 5G إلى شبكات واي فاي فائقة السرعة.

• سلاسل أوبو الرائدة من الهواتف الذكية، بما فيها سلسلة فايند X5 وفايند N، بالإضافة إلى باقةٍ من التقنيات المبتكرة، مثل وحدة المعالجة العصبية للصور MariSilicon X ونظارات Air Glass الذكية من أوبو وكاميرا أوبو القابلة للسحب

وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة التي توليها لمسألة الاستدامة، أبرزت أوبو خلال المؤتمر العالمي للهواتف مساعيها في هذا الإطار بما يحقق خير الإنسان والمجتمع، والتي تسير جنباً إلى جنب مع جهودها المتواصلة في البحث والاستثمار في مجال التكنولوجيا، حيث بدأت أوبو في عام 2021 في تعزيز ثقافة الحد من استخدام البلاستيك واعتماد التغليف خفيف الوزن في السوق الأوروبية، مما قلل من استهلاك البلاستيك في مواد تغليف الهواتف المحمولة بنسبة 95%. وتستعرض أوبو جهودها في الاستدامة كشركة مواطنة خلال المؤتمر العالمي للهواتف.

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