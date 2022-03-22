بنك المارية المحلي يتيح الحصول على رقم مستثمر والمشاركة في الاكتتابات العامة بسوق دبي المالي عبر تطبيقه

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن بنك المارية المحلي إطلاق خدمة إصدار رقم مستثمر في سوق دبي المالي من خلال تطبيقه المصرفي Mbank UAE، إذ سيتمكن المستثمرون الجدد في سوق دبي المالي من الحصول على رقم مستثمر والمشاركة فوراً في فرص الاكتتاب من خلال التطبيق.

وحرص البنك على إطلاق هذه الخاصية دعماً لعملائه من المستثمرين ولتوفير تجربة للتسجيل الرقمي بسهولة في الاكتتاب العام الأوّلي لهيئة كهرباء ومياه دبي عبر تطبيق Mbank UAE، بحد أدنى 5,000 درهم وضمان تخصيص 1,000 سهم على الأقل، وذلك في فترة الاكتتاب من الخميس 24 مارس إلى 2 أبريل.

كما يوفّر البنك للمستثمرين إمكان مضاعفة وتمويل استثمارهم حتى 5 أضعاف والاستفادة من فرصة الاستثمار لأبنائهم في الاكتتاب العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي باستخدام حسابات «عيالنا» التي يوفرها لعملائه.

ويمكن المارية، وهو بنك مُتسلّم لطلبات الاكتتاب، عملاءه من المشاركة في الاكتتاب عبر تطبيقه المصرفي خلال دقائق فقط، ومن دون الحاجة لزيارة البنك أو تقديم معاملات ورقية، إضافة إلى خدماته الرقمية الأخرى.

وأعرب محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، عن امتنانه لجهود سوق دبي المالي في دعم الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز دورها في المجتمع المحلي، وقال: يسعدنا أن نتقدّم بجزيل الشكر والتقدير إلى سوق دبي المالي لدوره الحيوي وإسهامه في دعم وتطوير التحول الرقمي في المجال المصرفي الذي نسعى لتحقيقه من خلال الحلول الريادية التي يقدمها بنك المارية المحلي لعملائه بهدف التميّز بخدمات مصرفية مبتكرة وعالمية المستوى، بما يحقق سعادة ورفاهية عملاء بنك المارية ويضمن تلبية حاجات المجتمع المصرفية ويدعم النمو الاقتصادي والاستراتيجي في الإمارات.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: سعداء بهذا التعاون مع بنك المارية المحلي في إطلاق المنصة الرقمية الجديدة التي ستسهم في الارتقاء بتجربة المستثمرين تزامناً مع الاهتمام المتزايد من جانبهم سواء على صعيد التداول أو المشاركة في الاكتتابات العامة المرتقبة في سوق دبي المالي.

ومما لا شك فيه فإن حرص سوق دبي المالي على التعاون مع المؤسسات المصرفية الرائدة، ومنها بنك المارية المحلي، لإطلاق مبادرات فريدة واستباقية في مجال التحول الرقمي يعكس جهودنا الدؤوبة لضمان سلاسة وصول المستثمرين إلى الفرص المتوافرة في السوق.

وأكّد أنس حسين، رئيس قسم المجموعة المصرفية للأفراد والخدمات المالية أنّ الارتقاء بالخدمات المصرفية إلى مستوى غير مسبوق تحدٍّ يلتزمه بنك المارية في إطار السعي لقيادة التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، بدءاً من فتح الحساب البنكي في دقائق بوساطة الهوية الرقمية ومن دون الحاجة لتقديم معاملات ورقية.

كما يسهم بنك المارية المحلي، أول بنك رقمي متكامل في الإمارات، من خلال خدماته المصرفية المتميزة في إنماء الوعي المالي لدى جميع أطياف المجتمع كجزء من مسؤولية البنك المجتمعية، فيقوم من خلال حساب «عيالنا» وبطاقة الحسم للقُصّر بتعزيز مهارات الأبناء في إدارة الأموال بشكل صحيح وتشجيع الادخار عن طريق برنامج المكافآت السنوي الخاص بحسابات القصّر. والخدمات المصرفية للبنك كافة متوافرة من خلال تطبيق Mbank UAE على آب ستور وجوجل بلاي.

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