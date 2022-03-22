الهلال للمشاريع تستضيف 30 طالباً من كلية كولومبيا للأعمال

المصدر: دبي - البيان

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استضافت الهلال للمشاريع 30 طالباً وطالبة من كلية كولومبيا للأعمال بنيويورك، وذلك ضمن زيارة تعليمية هدفها تعزيز فهم الطلاب بيئة الأعمال المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه الزيارة التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أول لقاء بين الجانبين منذ بداية جائحة كورونا، استئنافاً للبرنامج المشترك بين الشركة والكلية.

وأتاح الاجتماع للطلاب فرصة التفاعل مع القيادة العليا في شركة الهلال للمشاريع. وقدم ممثلون عن الشركة لمحة عن مسيرة نموها، من مؤسسة إقليمية إلى ائتلاف عالمي متنوع، وعرضوا استراتيجيات التنويع المعتمدة عبر القطاعات المختلفة في المجموعة، من الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى رأس المال الاستثماري المؤسسي واحتضان الأعمال.

وأكد المسؤولون التنفيذيون في الشركة التزامها النهوض بأفضل الممارسات العالمية في الاستدامة والحوكمة المؤسسية. وتمكن الطلاب المشاركون من مناقشة مواضيع متنوعة في مجال الثقافة وريادة الأعمال مع مسؤولين من القيادة العليا والخريجين الموظفين حديثاً في الشركة.

ويعد هذا البرنامج جزءاً من دورة «التفاعل العالمي: نمو الاقتصاد في الإمارات» ضمن ماجستير إدارة الأعمال في كلية كولومبيا للأعمال، إذ تتضمن هذه الدورة أبرز المسارات الاقتصادية العامة في دولة الإمارات والفرص والأخطار التي تواجهها الأعمال وواضعو السياسات في الدولة. وتقدم هذه الدورة الفرصة للطلاب للتفاعل مع الشركات الرائدة والهيئات الحكومية في المنطقة للتعرف إلى أفضل ممارسات الأعمال واكتساب معلومات مفصلة عن الاقتصاد المحلي.

وتتعاون الهلال للمشاريع منذ 2015 مع كلية كولومبيا للأعمال على تنفيذ هذا البرنامج، واستضافت إلى الآن أكثر من 150 طالباً سعياً منها إلى تحفيز المواهب المتنوعة وتنميتها، وسد الفجوات، وتعزيز العلاقات والتبادل الاقتصادي والأكاديمي والاجتماعي والثقافي.

وقال بيير يارِد، بروفيسور الأعمال الدولية نائب عميد التعليم التنفيذي في كلية كولومبيا للأعمال: «نحن سعداء باستئناف برنامجنا المشترك مع الهلال للمشاريع في هذه الزيارة الأولى إلى الإمارات منذ 2019، والتي أظهرت مرة أخرى قيمة هذا البرنامج لطلابنا وأهمية الفرص التي يقدمها لهم للتعرف بصورة مباشرة إلى بيئة الأعمال في المنطقة واكتشاف استراتيجيات التنويع الفعالة التي أسهمت في نمو هذه الشركة العالمية».

من ناحيته، قال نيراج أغرافال، المدير التنفيذي في الهلال للمشاريع: «يسرنا أن نرحب مرة أخرى بطلاب كلية كولومبيا للأعمال في دولة الإمارات، وقد استمتعنا كثيراً بالتفاعل مع طلاب ماجستير إدارة الأعمال ومشاركتهم خبراتنا وتعريفهم بالقيم الثقافية التي تقوم عليها أعمالنا في الدولة. ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع كلية كولومبيا للأعمال، ونتمنى للطلاب – قادة أعمال المستقبل – كل النجاح والتوفيق».

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