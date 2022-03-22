دي إتش إل غلوبال فورواردينغ تطلق خدمة «جو جرين بلس» للشحن الجوي للحد من الانبعاثات الكربونية

المصدر: دبي - البيان

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وسعت دي إتش إل غلوبال فورواردينغ، شركة الشحن الجوي والبحري التابعة لمجموعة دوتش بوست دي إتش إل، نطاق خدمة «جو جرين بلس» لتقليل الانبعاثات الكربونية عبر تقنية استخلاص الكربون.

فبعد إطلاق خدمة «جو جرين بلس» في عمليات الشحن البحري، أصبح بإمكان العملاء الآن الحد من أضرار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع المسارات التجارية للشحن الجوي. ومن خلال نهج المناخ الواحد، يتم الحد من الانبعاثات الكربونية واستبدال الوقود الأحفوري التقليدي بالوقود المستدام. ويمكن للمتعاملين اختيار تطبيق هذه الخدمة على أي جزء من سلسة الإمداد للحد من الانبعاثات الكربونية.

يمكن إضافة خدمة «جو جرين بلس» بسهولة عند الحجز عبر الإنترنت، كالحجز مثلاً لعملية شحن جوي عبر منصة myDHLi.

ويمثل إطلاق مجموعة دوتش بوست دي إتش إل مجموعة خدمات «جو جرين بلس» الخالية من الكربون نقطة تحول بالغة الأهمية في جعل قطاع الخدمات اللوجستية العالمي أكثر استدامةً ومراعاةً للبيئة. وتعمل حالياً أقسام أخرى على تطوير خدمة «جو جرين بلس»، كجزء من استراتيجية الاستدامة في مجموعة دوتش بوست دي إتش إل، المصممة لتشمل كل الخدمات التي تقدمها المجموعة.

وقال أمادو ديالو، المدير التنفيذي في دي إتش إل غلوبال فورواردينغ للشرق الأوسط وأفريقيا: «ستتيح خدمة «جو جرين بلس» للمتعاملين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحقيق طموحاتهم في إجراء معاملات خالية من الكربون والتأكد من تحقيق ذلك بأسلوب واضح وملموس.

وتمثل الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 أمراً محورياً في أهداف المنطقة على المدى الطويل لتحقيق الحياد المناخي خلال العقود الثلاثة المقبلة. مما لا شك فيه أن خدمة «جو جرين بلس» من دي إتش إل ستدعم دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة لتحقيق أهدافها البيئية.

كما أن مبادراتنا القائمة على حماية المناخ وبرامج تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال النقل تؤثر بصورة إيجابية سلفاً على سلاسل توريد الخدمات اللوجستية حول العالم. وستعزز خدمة جو جرين بلاس هذه المهمة وتمهد الطريق أمام أنظمة إدارة سلسلة توريد أكثر استدامة في المستقبل».

وحول هذا الموضوع علق توماس ماك، الرئيس العالمي للشحن الجوي في دي إتش إل غلوبال فورواردينغ قائلاً: «تطلق كل طائرة وسفينة غازات من عادمها في الغلاف الجوي ذاته، ولا يحدد مسار الوقود الحيوي أو وسيلة النقل المستخدمة فيه».

وأضاف:«من وجهة نظر تكنولوجية، فإن خدمة «جو جرين بلس» حالياً هي أبسط طريقة مستدامة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مجال النقل. وباعتبارنا أحد الرواد في مجال الخدمات اللوجستية في العالم، فإننا نرى أن تولي زمام المبادرة هي جزء من مسؤوليتنا كي يصبح النقل أكثر مراعاة للبيئة، ويجب أن نكون مثلاً يحتذي».

ترتكز خدمة «جو جرين بلس» على مبدأ الإزاحة، فكلما زاد استخدام هذه الميزة من قبل المتعاملين زاد استخدام الوقود البديل أو التكنولوجيا النظيفة، مما يجعل سلاسل النقل أكثر مراعاةً للبيئة خطوةً بخطوة.

وتبعاً لهذا المبدأ، تُشترى الكمية المناسبة من الوقود الحيوي لعمليات الشحن الجوي أو البحري ذات الصلة، وتُستخدم في سُفن وطائرات الشركاء.

وقد قامت دي إتش إل غلوبال فورواردينغ، أخيراً، بطلب كميات كبيرة من وقود الطائرات المستدام عبر شركتي الطيران Air France KLM Martinair Cargo وUnited Airlines Eco Skies Alliance. كما يسهم الحد من الانبعاثات الكربونية للمتعاملين في دي إتش إل في الوصول إلى الأهداف المناخية، فمع آلية «الحجز والطلب»، يمكن لدي إتش إل أن توفر فوائد الانبعاثات الكربونية المنخفضة (انبعاثات النطاق 3) لعملائها،

واضعة نصب أعينها الوصول إلى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050 («Mission 2050»).

تسعى مجموعة دوتش بوست إلى إجراء عمليات نظيفة لحماية المناخ. ويمثل تقديم خدمة «جو جرين بلس» الجديدة جزءاً من خارطة طريق المجموعة لتحقيق الاستدامة على المدى المتوسط لعام 2030، ويسهم ذلك في تحقيق هدف أولي بتغطية 30 بالمئة على الأقل من الوقود المستدام.

ولخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، ستُنفق المجموعة 7 مليارات يورو على الوقود المستدام والتكنولوجيا النظيفة بحلول العام 2030.

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