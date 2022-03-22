جيان يفتتح أكبر هايبر ماركت في دبي هيلز مول

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «إيربان فوودز» أن علامتها التجارية الشهيرة جيان ستحقق آفاقاً جديدة من التوسع في السوق الإماراتي مع افتتاح أكبر هايبر ماركت لها في دبي هيلز مول المرموق، حيث يرحب الهايبر ماركت الجديد بالزبائن في 21 مارس الجاري.

ويشتهر جيان دبي هيلز مول بتوفير منتجات عالية الجودة، ومجموعة واسعة من الخيارات، ويجري التركيز في المتجر الجديد على تقديم تجربة شراء تشتمل على أقصى درجات الراحة وتتسم بالسهولة واليسر، سواء عند شراء منتج واحد أو تسوق قائمة المشتريات الشهرية كاملة.

ويعتمد جيان مفهوماً يقوم على الولاء وضمان «العودة مرة أخرى» للزبائن الذين تمكن جيان من تحقيق رضاهم وكسب ولائهم للعلامة التجارية الشهيرة في رحلتها معهم حتى الآن.

جيان يضيف بعداً جديداً في التسوق

وأكد مارك أنتوني لاك، الرئيس التنفيذي لشركة إيربان فوودز، أن جيان نجح بامتياز في إضافة بعد جديد للتسوق. وقال: نفخر بتقديم تجربة إيجابية ومخصصة داخل المتجر، ونعمل باستمرار على إيلاء أهمية كبيرة لرضا الزبائن وجعل تجربة التسوق أكثر سهولة ومتعة«.

وأضاف:»نحرص في جيان دبي هيلز مول أن يتفاعل الموظفون مع الزبائن والتواجد على مقربة منهم بشكل دائم في أنحاء المتجر، لتقديم ما يحتاجونه من مساعدة واقتراحات ومشورة. وقمنا بتصميم متجر جيان الثاني عشر في المول الراقي مع الأخذ في الاعتبار الموقع المميز للمول والعملاء المرموقين المقيمين في المنطقة، كما وفرنا المنتجات التي تتلاءم مع متطلباتهم وأسلوب حياتهم المعاصر«.

تجربة تسوق مميزة وفريدة من نوعها

وأوضح لاك أن المفهوم الرائد الذي اتبعته العلامة الرائدة جعل تجربة جيان مميزة وفريدة من نوعها.

حيث تم ولأول مرة تجهيز جيان دبي هيلز مول بتكنولوجيا متطورة يتم من خلالها تزويد عدد من أبواب الثلاجات والمجمدات في المتجر بشاشات رقمية للحصول على شبكة جديدة من شاشات العرض»الذكية«، التي يتم استخدامها لتصوير الطعام والشراب الموجود داخل هذه الثلاجات والمجمدات، كما تعمل أيضاً كلوحة إعلانات في المتجر لمشاركة المعلومات والعروض الخاصة مع المتسوقين.

ولمزيد من الراحة للزبائن، جرى تقسيم أرضية المتجر إلى أقسام شاملة، على عكس السائد في محلات السوبر ماركت المحلية التقليدية. حيث لا يحتوي قسم الغسيل على سبيل المثال، على آلات الغسيل فقط، بل يضم أيضاً المنظفات المناسبة للغسيل. أما قسم الأطفال والرضع، فهو شامل لدرجة أنه يوفر كل ما تحتاجه الأمهات بدءاً من الحفاضات والفوط وأغذية الأطفال وانتهاءً بمنتجات الاستحمام والعناية الشخصية للصغار.

وجهة مفضلة للتسوق

وأضاف لاك:»نسعى إلى تعزيز مكانة جيان باعتباره الوجهة المفضلة للزبائن ومحطة واحدة للتسوق مليئة بالخيارات والتجارب الجديدة، مع مجموعة منتقاة من السلع عالية الجودة. ويسرنا تقديم كل ما يحتاجه الزبائن بدءاً من الأقسام المتخصصة إلى قسم الحلوى والملابس والإلكترونيات وانتهاءً بأدوات المطبخ والمواد الغذائية العضوية«.

ومن بين العديد من المزايا الرائعة التي ينفرد بها جيان، يشتهر المتجر بتوفير المنتجات الطازجة واللحوم عالية الجودة، كما يوجد مخبز داخل المتجر، وقسم لا مثيل له للأطعمة العضوية الخالية من الجلوتين والأطعمة النباتية، وقسم الأجبان الفرنسية، وتشكيلة من أكبر المأكولات العالمية.

ويشمل الهايبر ماركت الجديد في دبي هيلز أيضا مفهوم ميزون مارجريت الأول من نوعه في دولة الإمارات، وهو مقهى جيان الداخلي حيث يمكن للمتسوقين قضاء وقت من الراحة مع تناول القهوة وتبادل الأحاديث قبل أو بعد الانتهاء من تسوق مشترياتهم.

واختتم لاك:»سنقدم أيضاً خدمة التوصيل إلى المنازل عبر منصات التوصيل الخاصة بنا، وخدمة «متجرك» المعتمد والموثوق على نطاق واسع من جيان إلى باب منزلك. ومن خلال أسعارنا التنافسية وفريق العمل واسع المعرفة والمدرب جيداً، بإمكاننا القول وبكل ثقة أن لدينا هدفاً واضحاً يتمثل في كسب ولاء الزبائن، وبمجرد أن تدخل إلى متجرنا لن تضطر للذهاب إلى أي مكان آخر«.

ولتوفير مزيد من الزخم لخططها التوسعية القوية، تستعد»إيربان فوودز«خلال وقت قريب لإطلاق مونبري، متجر المفهوم الجديد، مع توسيع محفظتي جيان إكسبريس وفرانبري الشهيرتين.

"إيربان فوودز"

وتمضي دبي القابضة من خلال شراكة استراتيجية مع»مراس«نحو مرحلة جديدة من مسيرة نموها مستهدفة هذه المرة قطاع التجزئة الاستهلاكية عبر إطلاق شركة»إيربان فوودز«التي ستتولى إدارة وتشغيل سلسلة من متاجر المواد الغذائية ومحلات البقالة»السوبر ماركت«في المناطق السكنية إضافة إلى محلات الهايبر ماركت الأكبر حجماً.

وتهدف المجموعة من خلال هذا المشروع الاستثماري الجديد إلى تعزيز تجربة التسوق للمستهلكين من خلال إتاحة تطبيق مفاهيم تجزئة مخصصة ومصممة لتواكب الاحتياجات الفريدة لقاطني المجمعات السكنية والتجارية في دبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل»إيربان فوودز«حالياً على افتتاح متاجر تجزئة استهلاكية في دولة الإمارات تحمل علامات تجارية رائدة ومعروفة في القطاع مثل»جيان«بالإضافة إلى طرح علامات تجارية جديدة من بينها»فرانبري«و»مونوبري«، وستتراوح مساحات متاجرها لتصل إلى 10 آلاف قدم مربع. وسيعمل كل متجر تجزئة واقع تحت مظلة»إيربان فوودز) على تشجيع نمط حياة إيجابي ومتناغم تدعمه تجربة تسوق ملائمة وتعريفية ومريحة لسكان المجمعات السكنية والتجارية التي يتواجد بها.

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