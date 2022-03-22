«غرفة الشارقة» تحتفي بموظفيها ومتعامليها احتفالاً بيوم السعادة العالمي

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بيوم السعادة العالمي الذي يوافق 20 مارس من كل عام، من خلال تنظيم سلسلة من النشاطات والفعاليات المتنوعة التي عكست جوهر وأهمية هذا اليوم، ونشرت من خلاله السعادة والإيجابية في نفوس موظفيها والمتعاملين، تجسيداً لرؤية القيادة بأن تكون الإمارات دائماً في مقدمة دول العالم كأفضل مكان للعيش والاستقرار والرفاهية وجودة الحياة.

وشهد الحفل الذي أقيم اليوم (الثلاثاء) في مقر الغرفة، محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، ومريم الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الغرفة ومتعامليها، حيث تضمنت فعاليات الحفل عدداً من الأنشطة والفعاليات والمسابقات.

كما تم اختيار شخصية سفير السعادة في الغرفة خلود الأنصاري نظراً لالتزامها بالعمل بروح الفريق، وتقديم يد المساعدة لكافة زملائها، ورسم الابتسامة ونشر السعادة في صفوف الموظفين، إلى جانب تكريم عدد من الموظفين الملهمين والإيجابيين في بيئة العمل.

ترسيخ مفهوم السعادة

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن احتفال الغرفة بيوم السعادة العالمي يأتي انطلاقاً من حرصها على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مفهوم السعادة ضمن برامجها والخدمات التي تقدمها، باعتبار السعادة قيمة إنسانية تعمل قيادة دولة الإمارات على تعميمها وترسيخها نمطاً وأسلوب حياة لكل أفراد مجتمع الإمارات، واضعة سعادة الإنسان في مقدمة أولوياتها، وسخرت جميع الإمكانات والموارد من أجل تحقيق هذا الهدف وفق خطط واستراتيجيات ومبادرات نوعية، مكنت دولة الإمارات من تحقيق إنجازات نوعية واستثنائية.

ولفت العوض، إلى حرص الغرفة على المساهمة في دعم جهود الدولة وسعيها الدؤوب لأن تكون من أكثر الدول سعادة في العالم، من خلال تعزيز ودعم وتبني المبادرات التي من شأنها غرس مفهوم السعادة والإيجابية كثقافة عمل بين موظفيها، فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة بما يلبي تطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي قاد إمارة الشارقة بفكره وحكمته وجعل منها أيقونة للسعادة والإيجابية ونموذجاً فريداً تُحتذى في تنمية الإنسان ورعايته والاهتمام به وإسعاده في المجالات كافة.

هدف إنساني

من جانبه أكد عبد العزيز شطاف، أن احتفال الغرفة بيوم السعادة العالمي يأتي في إطار التزامها بإطلاق المبادرات الهادفة لتحقيق السعادة في صفوف موظفيها وترسيخ ثقافة الإيجابية على المستوى المؤسسي وفي أوساط القطاع الخاص والمتعاملين والمجتمع عموما.

وأشار شطاف، إلى أن دولة الإمارات تنظر إلى السعادة كهدف إنساني وحق لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها، لذلك انطلقت وفق خطط وبرامج حكومية شاملة نحو تحقيق هدفها المنشود وفقاً لأجندتها الوطنية.

وبفضل جهود ومتابعة القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة التي عملت على صناعة مجتمع إيجابي وسعيد ورسخت طوال خمسة عقود السعادة قيمة أساسية في المجتمع، لينتج عن ذلك بلوغ دولة الإمارات وتصدرها عربياً قائمة مؤشر السعادة العالمي، من خلال تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي، ورفع مستويات الخدمات الاجتماعية، وتوفير أقصى سبل الرفاهية والعيش الكريم ومقومات الرخاء والرفاهية لأبناء الإمارات كافة.

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