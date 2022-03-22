نمو قاعدة متعاملي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ووحداتها التنظيمية إلى 96.3 ألفاً في 2021

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن قاعدة متعاملي المؤسسة ووحداتها التنظيمية ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 96,300 متعامل، وقد بلغت نسبة سعادة المتعاملين 85% على الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والبالغ عددها 509 خدمات بنهاية عام 2021.

وأعرب بن سليم عن فخره بالإنجازات التي حققتها المؤسسة من خلال وحداتها التنظيمية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن 2021 كان عام تطبيق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، والهادفة إلى وضع دبي على الصدارة العالمية في التجارة وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية والجمركية على المستويين الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي، الذي أصدرته المؤسسة عن إنجازات عام 2021، والذي يستعرض في أبوابه سلسلة من الإنجازات وحزمة من الاتفاقيات والمبادرات التي تم تحقيقها.

وأوضح رئيس المؤسسة أن الإنجازات الواردة بالتقرير تعتبر برهاناً حياً على جهود جميع الوحدات التنظيمية والعاملين بها نحو الالتزام بتطبيق الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، التي تسعى للحفاظ على مكانة المؤسسة والارتقاء بوحداتها التنظيمية، في إطار رؤيتها نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً مستداماً لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.

وقال: «ببالغ الفخر، نضع بين أيديكم التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2021، والذي يعتبر دليلاً قوياً على الجهود الحثيثة التي بذلها فريق عمل المؤسسة، والتي أثمرت عن تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات، بدءاً من الخدمات الجمركية الرائدة، ومروراً بمعاملات التراخيص التجارية والهندسية، إلى جانب عمليات القطاع البحري بمختلف اختصاصاته.

ووصولاً إلى إنجازات إدارتي الأمن والاستثمار بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، الذين وصل عددهم إلى 24 جهة وشريكاً، فضلاً عن الكثير من النتائج الإيجابية في مؤشرات الأداء ذات الصلة بتخصصات المؤسسة، لا سيما ضمن قطاع الدعم المؤسسي، والتي أسفرت عن وصول نسبة رضا وسعادة الشركاء إلى 100%».

واستطرد: «من الإنجازات الأخرى التي أسهمت المؤسسة في تحقيقها، تصدر دبي المركز الأول عربياً والمركز الخامس دولياً ضمن أقوى 20 مركزاً دولياً للشحن التجاري البحري خلال عام 2021، وحصول كل من سلطة مدينة دبي الملاحية ودائرة التخطيط والتطوير- تراخيص على ختم «100% لا ورقية»، كما نجحت المؤسسة في اجتياز عمليات التدقيق اللازمة واستحقاق الحصول على الاعتماد الدولي لـ7 شهادات آيزو في نظام إدارة الجودة».

وأكد بن سليّم أن المؤسسة تحمل تاريخاً من الأعمال التي أسهمت في تحديد معالم مستقبل دبي ورسم ملامحه، مؤكداً أن المؤسسة تعتز بكونها على رأس ممكني ومبتكري ومخططي الأعمال التي تقود دولة الإمارات نحو التقدم، عبر مواصلة إنجازاتها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يرتبط بقطاع الموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز