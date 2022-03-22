كريبتو أويسس تطلق منظومة بلوك تشين إقليمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت كريبتو أويسس (Crypto Oasis) في العاشر من مارس 2022 النسخة الأولى من فعالية جينيسيس نايت (ليلة النشأة)، التي جمعت بين الجهات الفاعلة المعنية في منظومة كريبتو أويسس، على شاطئ كوف في فندق سيزرس بالاس في دبي. وقد شهدت الفعالية الإعلان عن شراكات جديدة ومبادرات محلية ودولية.

بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المنظمة من قبل الشركاء ومعارض الرموز الفنية غير القابلة للاستبدال ومحطات الألعاب الإلكترونية، والتي أظهرت الديناميكية التي يتميز بها قطاع بلوك تشين ونطاقه الواسع.

وقد شارك في الفعالية الفنان الشهير ساشا جفري، الذي عرضت أعماله في أبرز المؤسسات الفنية في العالم ودخلت إحداها موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وقد أطلق جفري في الفعالية مشروعه الفني الذي يحمل عنوان «الركائز العالمية» والمستند إلى إرث إكسبو 2020. ويتألف هذا المشروع من 100 لوحة، ستباع 5 نسخ من كلّ منها رموزاً غير قابلة للاستبدال. وسيحصل أحد المشترين المحظوظين لإحدى النسخ المباعة رموزاً غير قابلة للاستبدال على اللوحة الأصلية التي رسمها ساشا جفري.

واختتمت الفعالية بإطلاق مجموعة «كريبتو العرب» من الرموز غير القابلة للاستبدال، والمستوحاة من المسلسل الكوميدي الإماراتي «شعبية الكرتون» الذي يمتد تاريخه على مدى 15 عاماً ويضم 24 شخصية فريدة. وستتيح المجموعة، بالشراكة مع كريبتو أويسس، للمشتري الانضمام إلى مجتمعها الحصري.

وبالتالي التعرف إلى كبار قادة الرأي فيها وحضور الفعاليات الحصرية. ومن أبرز سمات هذا المشروع أنه سيتم التبرع بنسبة مئوية من أرباح المجموعة للأعمال الخيرية، عملاً بالتزام كريبتو أويسس وشركائها رد الجميل للمجتمع.

وقال رالف جلابشنغ، مؤسس كريبتو أويسس: «تتمثل الفكرة من وراء هذه الفعالية بجمع منظومة بلوك تشين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لاقت استجابة واسعة المدى، إذ فاق عدد الأشخاص المسجلين لحضور الفعالية قدرتنا الاستيعابية.

وقد سمينا هذه الليلة جينيسيس نايت (أو ليلة النشأة)، لأنها تمثل نشأة مجتمعنا هذا. أنا متحمس جداً لأننا سننشئ مجتمعات مختلفة في كريبتو أويسس، مثل مجتمع المستثمرين ومجتمع البناة ومجتمع المؤسسين، وسنسرع من جهودهم. وقد بدأنا بذلك بالفعل الليلة. إنّ تأسيس مجتمعنا مسعى طويل الأمد، فنحن نعرف إمكانات تقنية بلوك تشين للمستقبل».

وقد حظيت الفعالية بدعم شركاء رئيسين في المنظومة يتبعون قيمنا وأهدافنا في القطاع، وهم سايفر كابيتال (Cypher Capital) بصفتها الشريك الاستراتيجي الرئيس، ومجموعة الاستثمار اللامركزية (Decentralised Investment Group, DIG) بصفتها المضيف المشترك، وشركة باونس (bownce) بصفتها الشريك الرياضي المجتمعي.

ومن جانبه، علّق بيجان علي زادة، المؤسس والشريك الإداري في سايفر كابيتال، على هذه الشراكة في الفعالية وفي المستقبل، قائلاً: «نحن سعداء حقاً بالتعاون مع كريبتو أويسس وبتحقيق شعار شركتنا، وهو صنع مستقبل بلوك تشين معاً. نتمنى إنجاز نجاحات متبادلة وتحقيق النمو وتوفير الدعم لتشكيل منظومة بلوك تشين في المنطقة معاً، وسعادتنا بتحقيق ذلك مع كريبتو أويسس لا تضاهيها سعادة».

ومن الملاحظات البارزة الأخرى كانت تلك التي أدلت بها مجموعة الاستثمار اللامركزية، التي شاركت في استضافة الفعالية باحتسابها شركة ملتزمة تعزيز انتشار بلوك تشين. فقد صرح رئيسها التنفيذي، هايدن سنايب، قائلاً: «إن هذه الشراكة مع كريبتو أويسس مصدر فخر كبير لنا في مجموعة الاستثمار اللامركزية، لأنها ترسخ أهمية العمل الذي نقوم به جميعاً.

ونحن ملتزمون معاً إحداث ثورة في قطاع بلوك تشين وإنشاء حلول مبتكرة من شأنها أن تحدث فرقاً مؤثراً في هذه المنظومة. ونحن نتوافق في إقرارنا بمدى أهمية الاستفادة من هذه الشراكة بطريقة تمكننا من تحقيق النمو والتطوير في قطاع الألعاب الربحية المستندة إلى تقنية بلوك تشين (GameFi) ومساعدته على الارتقاء إلى مستويات غير مسبوقة. نحن نعمل في صناعة المستقبل، وستضمن هذه الشراكة وصولنا إلى الهدف قبل غيرنا».

كما شهدت الفعالية إعلان الشراكة الجديدة بين باونس وكريبتو أويسس. ويعد باونس أول جهاز عامل بتقنية إنترنت الأشياء يجمع بين تقنية بلوك تشين وتصميمه وروحه المجتمعية، ويشكل صلة بين أنشطة اللياقة البدنية وميتافيرس. وستدعم هذه الشراكة الجديدة وجود الشركة في الشرق الأوسط وتعززه.

ولن يقتصر دور كريبتو أويسس على دعم انتقال باونس الجغرافي فحسب، بل ستدعم أيضاً تحولها إلى مجال بلوك تشين، إذ سيتم إدخال أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بها في ميتافيرس. ونظراً لأهمية هذه الشراكة في المساعي الجديدة للشركة، سافر فريق القيادة في باونس بأكمله من ألمانيا للمشاركة في هذه الفعالية.

وترحب كريبتو أويسس بالشركاء الجدد في منظومتها المتنامية في الشرق الأوسط وتتطلع إلى العمل معهم لاكتشاف فرص جديدة في سعيها لتغيير التقاليد وإحداث ثورة في تقنية بلوك تشين. ولم تكن فعالية جينيسيس نايت سوى البداية، وسيضمن مجتمع كريبتو أويسس أنّ شركاءنا ومستثمرينا يمكنهم التواصل والمشاركة والتعلم والنهوض باقتصاد بلوك تشين في الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز