جلستان حصريتان للسعودية في نسخة 2022 من سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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سيكون لدى الحضور والعارضين والمندوبين المشاركين في سوق السفر العربي 2022، الذي سينعقد في مركز دبي التجاري العالمي من يوم الاثنين 9 مايو إلى يوم الخميس 12 مايو، فرصة كبيرة للتعمق في صناعة السياحة والسفر والضيافة في السعودية من خلال جلستين مخصصتين حصرياً للمملكة في نسخة هذا العام.

وهناك 32,621 غرفة فندقية قيد الإنشاء حالياً في السعودية بالتزامن مع استعداد المملكة لتلبية الطلب المكبوت من الحجاج العائدين إلى مدنها المقدسة، وذلك وفقاً لأحدث الأبحاث التي أجرتها شركة «إس تي آر» المتخصصة في البحوث والاستشارات الفندقية بتكليف من معرض سوق السفر العربي 2022.

ووجد المحللون أن إيرادات الدولة لكل غرفة فندقية متاحة تصل إلى 52%، مشيرين إلى أن غياب ملايين الحجاج قد أثر بشكل كبير على أداء الفنادق في السعودية، حيث شهدت المدينة المنورة ومكة المكرمة معدلات إيرادات الغرفة الفندقية المتاحة في عام 2021 بنسبة 33% و24% على التوالي.

ورغم أن أداء الفنادق في السعودية أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة فإن أداء الفنادق سجل مكاسب على أساس سنوي في عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر تعافي وانتعاش القطاع طوال العام المقبل بالتزامن مع زيادة الطلب المكبوت واستمرار تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «كما كان الحال بالنسبة للأسواق في جميع أنحاء العالم، فقد كان للوباء العالمي تأثير كبير على قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك تشير نتائج بحوث شركة «إس تي آر» بوضوح إلى التعافي المستمر والمستدام، ونحن نتطلع إلى استكشاف الإمكانات الهائلة غير المستغلة لقطاع السياحة المزدهر في المملكة في معرض سوق السفر العربي 2022».

وتتفوق الفنادق في مدينة الخُبر حالياً على مثيلاتها في المدن الرئيسية الأخرى في المملكة العربية السعودية، حيث تجاوزت إيرادات الغرفة الفندقية المتاحة مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، في غضون ذلك فقد سجلت كل من الرياض والدمام وجدة معدلات مؤشر التعافي بنسب 88% و85% و56%على التوالي العام الماضي.

أما فيما يتعلق بالسفر إلى الخارج، فيُظهر البحث الذي أجرته شركة كوليرز إنترناشونال للاستشارات أن الرحلات الخارجية من المملكة ستنمو إلى 6075000 رحلة في عام 2022 مقارنة بما يقدر بـ 3793000 رحلة في عام 2021 و4839000 رحلة في عام 2020.

ومن المتوقع أن تزداد الرحلات السياحية المغادرة إلى الخارج على المدى الطويل لتصل إلى 9262000 في عام 2025، على الرغم من أن هذا الرقم سيظل أقل بكثير من الذروة المسجلة في 2019، والتي بلغت 19751000 رحلة.

ومن المقرر أن ينمو الإنفاق السياحي الخارجي إلى 32.656 مليار ريال سعودي (8.7 مليارات دولار) هذا العام، مقارنة بما يقدر بـ 19.734 مليار ريال سعودي (5.26 مليارات دولار) في عام 2021، و21.969 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل (5.86 مليارات دولار) في 2020، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق إلى 54.624 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل (14.56 مليار دولار) في 2025.

كما شملت النتائج الأخرى الصادرة عن تحليل كوليرز إنترناشونال المتعلق بنمو وازدهار السفر المرتبط بزيارة الأصدقاء والأقارب أثناء فترة الجائحة، والتي شكلت أكثر من نصف الرحلات الخارجية بنسبة (55%) في عام 2020، مقارنة بنسبة 39% في عام 2019، وتسجيل زيادة ملحوظة في متوسط طول الرحلة، حيث ارتفع من 15.4 يوماً في 2019 إلى 19.2 يوماً في 2020.

جلستان

وستكون الجلسة الأولى بعنوان «من الاستراتيجية إلى الواقع: تطور رؤية السياحة في السعودية» كجزء من منتدى سوق السفر العربي السعودي، والتي ستسلط الضوء على تقدم البنية التحتية والأسواق المتخصصة والفرص الجديدة، حيث تعمل الدولة على جذب 100 مليون زائر وسائح سنوياً بحلول عام 2030، والجلسة الثانية بعنوان: «مخطط السعودية من أجل تنمية السياحة المسؤولة».

والتي سوف يستكشف من خلالها كيف يمكن للاستدامة وإدماج المجتمع والتعليم والتدريب والأثر القديم لرؤية السياحة واسعة النطاق للمملكة العربية السعودية أن تقدم نموذجاً لأفضل الممارسات لوجهات عالمية أخرى. وسيضم منتدى سوق السفر العربي السعودي خبراء رفيعي المستوى.

وسيرحب سوق السفر العربي 2022 بمجموعة من العارضين البارزين من المملكة، بما في ذلك هيئة السياحة السعودية، التي وسعت مساحة عرضها بنسبة 40% مقارنة بنسخة عام 2021، بالإضافة إلى الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس وسيرا ومشروع البحر الأحمر ونيوم وشركة دور للضيافة ومجموعة الحكير، التي ستشارك لأول مرة في المعرض.

وقالت كورتيس: «في حين أن السياحة الدينية ستبقى بلا شك الدعامة الأساسية للمملكة العربية السعودية، إلا أن مجتمع السفر العالمي متحمس أيضاً للآفاق الجديدة التي ستنفتح بفضل الاستثمار المتزايد للبلاد في قطاعات أخرى، حيث يوفر معرض سوق السفر العربي 2022 منصة مثالية لمناقشة الفرص التي لا حصر لها في سوق السياحة المتنامي في المملكة بالتزامن مع استمرار وتسارع عجلة التعافي والانتعاش بعد تفشي الجائحة».

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