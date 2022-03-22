«بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك» تتعاقد مع «إمداد» لمكافحة البعوض بنظام صديق للبيئة في «جرين كوميونيتي»

المصدر: دبي ـ البيان

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تعاقدت شركة بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك التابعة لشركة دبي للاستثمار مع مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، وذلك من أجل مكافحة البعوض بنظام صديق للبيئة في «جرين كوميونيتي»، في مجمع دبي للاستثمار.

وستقوم «إمداد» بتوريد وتركيب وصيانة نظام صديق للبيئة لمكافحة البعوض، وهو نظام خالٍ من المبيدات الحشرية، ومناسب بشكل مثالي للاستخدام في المناطق السكنية.

وقال سعود المطيوعي، المدير العام لشركة بي أي دي لإدارة جمعيات الملاك الذي وقع العقد مع جمال لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: شراكتنا مع «إمداد» تهدف بالأساس لتعزيز التزامنا بالحفاظ على مجتمعات أكثر نظافة وأماناً وسعادة.

ونحن سعداء بتنفيذ هذا البديل الأكثر صحة داخل «جرين كوميونيتي»، ما يمثل أكبر انتشار لأنظمة التحكم في البعوض في المشاريع السكنية. ويهدف هذا النظام الصديق للبيئة إلى تعزيز أسلوب حياة مستدام، والحفاظ على صحة السكان وتعزيز الأنشطة الخارجية عبر مجتمع «جرين كوميونيتي».

وقال جمال لوتاه: فخورون بالحلول طويلة الأجل التي نقدمها لإدارة المرافق الخاصة بنا في أحد المشاريع المجتمعية الرائدة في دبي بعد عام من الشراكة المثمرة، كما نعتز بدور المجموعة في تعزيز التكنولوجيا المبتكرة الصديقة للبيئة في الإمارات. ويتطلع فريق عملنا إلى التنفيذ الكامل للنظام في جرين كوميونيتي والذي سيحدث تأثيراً إيجابياً على صحة ورفاهية سكانه.

ومن المقرر أن يتم تركيب وإدارة النظام الجديد لخدمة أكثر من 1185 فيلا و596 وحدة سكنية ومناطقهم المشتركة، ما يؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها «إمداد»، وجمعتها على مر السنين، مع أكبر مطوري العقارات في دبي.

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