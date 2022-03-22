حمدان بن محمد: دعم مشاريع رواد الأعمال الإماراتيين بقيمة 8.4 مليارات درهم

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حريصون في دبي على توفير كل الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإماراتية الناشئة.

وقال سموه منذ انطلاق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل عقدين، قدمت المؤسسة دعماً لرواد الأعمال الإماراتيين بقيمة 8.4 مليارات درهم.

وأضاف سموه : خلال 2021 بلغت المشتريات الحكومية من أعضاء المؤسسة نحو 912 مليون درهم، ونشكر 69 جهة محلية واتحادية وشبه حكومية وخاصة لحرصها على دعم هذه الأفكار والمشاريع والشركات الناشئة بما يعزز من قطاع ريادة الأعمال في دبي ويساهم في تحقيق التنوع والاستدامة الاقتصادية الوطنية.

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