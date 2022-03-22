معرض لتجهيزات رمضان والعيد ينطلق السبت في إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق في مركز إكسبو خورفكان، السبت المقبل، فعاليات معرض «الكادي» لتجهيزات رمضان والعيد، المتخصص في الموضة والأزياء، وسط مشاركة واسعة من أشهر دور المجوهرات والعطور ومحال الأزياء والعباءات ومستلزمات العرائس، إضافة إلى بيوت التجميل، ونخبة من أبرز وجهات تنظيم وتنسيق حفلات الزفاف.

ويجمع المعرض، الذي ينظمه مركز إكسبو خورفكان وتتواصل فعالياته حتى 31 من مارس الجاري، تحت سقف واحد كافة مستلزمات العروس من فساتين أفراح وسهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل من أشهر العلامات التجارية.

حيث يعتبر المعرض فرصة سانحة للباحثات عن كل احتياجات ومستلزمات إقامة الزفاف وتجهيزه، كما يقدم تجربة تسوق فريدة تمنح العرائس والنساء فرصة اقتناء آخر صيحات الموضة في عالم أزياء العرائس، والاطلاع على أحدث التوجهات في عالم تنسيق الأعراس وتحضيرها.

وأكد خليل المنصوري، مدير مركز إكسبو خورفكان، أن المعرض يأتي في إطار حرص المركز على تعزيز زخم أجندة المعارض التي يستضيفها وينظمها خلال العام الجاري، والتي ستتضمن العديد من الفعاليات التخصصية والتجارية والخدمية المهمة التي تلبي احتياجات المنطقة الشرقية، وتستهدف تعزيز النشاط التجاري وتحقيق إضافة نوعية لمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في المنطقة.

مشيراً إلى أن حركة التسوق تشهد نشاطاً كبيراً خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان الكريم، ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذا الحدث في توفير منصة تسوق متكاملة تتضمن العديد من المنتجات التي ترضي أذواق سكان مدينة خورفكان وزوارها، داعياً إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي سيتيحها هذا الحدث، والخيارات الواسعة من السلع والمنتجات التي سيقدمها وسط أسعار تنافسية.

وأكد المركز حرصه على تطبيق أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال المعرض الذي سيستقبل زواره يومياً من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 10 مساءً.

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