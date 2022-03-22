مبنى «ذا إيدج» لشركة الإمارات دبي الوطني ريت يحصل على الفئة الذهبية لشهادة «LEED» للأبنية الخضراء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت «الإمارات دبي الوطني ريت أو الصندوق»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن حصول مبنى «ذا إيدج» المكتبي، أكبر أصولها من حيث القيمة في محفظتها الذي يقع في مدينة دبي للإنترنت، على شهادة الفئة الذهبية في اعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Gold) للبناء الجديد.

ويعتبر نظام LEED (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي) من المجلس الأمريكي للمباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم وشهادة دولية للتميز. وتُمنح هذه الشهادة تقديراً لممارسات التصميم والبناء والعمليات التي تعمل على تحسين البيئة وصحة الإنسان، وجعل العالم أكثر استدامة.

وقال أنتوني تايلور، رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: تتيح شهادة المباني الخضراء للشركات العمل بشكل أكثر استدامة وتوفر مكان عمل أكثر صحة وأماناً وراحة.

نحن في شركة الإمارات دبي الوطني ريت ملتزمون بحماية البيئة المحلية، تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات لجعل دبي مدينة مستدامة، من خلال اعتماد ممارسات مستدامة عبر محفظتنا لتقليل أثر البصمة البيئية لأصولنا. وتنفيذ الحلول الصديقة للبيئة في مبنى ذا إيدج هو مجرد بداية لرحلتنا، حيث نخطط لتطبيق استراتيجيات مماثلة عبر أصولنا لنصبح مثالاً يحتذى للاستدامة في العقارات.

ويمثل حصول مبنى ذا إيدج على شهادة LEED الذهبية تأكيداً على اهتمام الإدارة بتحقيق الاستدامة للمباني التي استفادت من التصميم والبناء الأولي الموفر للطاقة.

ومن خلال استخدام المبادرات والحلول الصديقة للبيئة في مجالات تشمل الطاقة والمياه وإدارة النفايات وجودة البيئة الداخلية وغيرها، يستهلك المبنى طاقة أقل بنسبة 25% إلى 30% مقارنة بالمباني التقليدية في جميع أنحاء العالم.

والحصول على شهادة LEED دليل على أن المباني تتخطى حدودها لضمان تشييد المساحة وتشغيلها بأعلى مستوى من الاستدامة. واعتباراً من عام 2021، شارك 110000 مشروع في LEED، تضم 24 مليار قدم مربعة من المساحات المسجلة والمعتمدة من LEED حول العالم.

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