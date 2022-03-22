«إلينغتون العقارية» توقع اتفاقية لتطوير مشروع سكني في «دبي هيلز استيت» بقيمة 340 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «إلينغتون العقارية»، اتفاقية مع رجل الأعمال عبدالرازق عبدالأحد، عبر شركة «ديجا فو» للوساطة العقارية، وذلك لتطوير مشروع سكني جديد في «دبي هيلز استيت». ويضم المشروع البالغة قيمته 340 مليون درهم شققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم. وستبدأ أعمال التصميم والتخطيط الرئيسي للمشروع في وقت قريب.

وقال عبدالرازق عبدالأحد، وهو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة عاصم القابضة: هذه الاتفاقية هي الثانية لي مع شركة «إلينغتون العقارية» لتطوير مشروع سكني في دبي بناءً على توصية من قبل شركة «ديجا فو». ولا شك أن القطاع العقاري في دبي من بين الأقوى على مستوى العالم، وهنالك إمكانات كبيرة للنمو، لاسيما في مناطق مثل «دبي هيلز استيت» والتي تحقق عائدات عالية على الاستثمار.

وقال نيثين بهاثناغار، الشريك المؤسس والرئيس لشركة «إلينغتون العقارية»: تؤكد الاتفاقية مجدداً الثقة العالية التي يضعها المستثمرون وشركات إدارة العقارات، مثل «ديجا فو»، في إمكاناتنا وقدراتنا. ولا شك بأن منطقة دبي هيلز استيت تتمتع بموقع استثنائي، حيث الحدائق ومناطق اللعب والمركز التجاري الجديد، إضافة إلى قربها من المؤسسات التعليمية والمستشفيات عالمية المستوى.

وتمتلك «إلينغتون العقارية» محفظة متنامية من المشاريع العقارية التي تضم بلغرافيا 1، وبلغرافيا 2، وبلغرافيا سكوير، وبلغرافيا هايتس 1، وإيتون بليس، وسومرست ميوز، في دائرة قرية جميرا، علاوة على «دي تي 1» في وسط مدينة دبي وويلتون تيراسز 1 و2؛ وويلتون بارك ريزيدنسز. و«ديجا فو»، شركات وساطة عقارية تقدم خدمات عقارية شاملة لمختلف العملاء من الشركات والمستثمرين والأفراد في جميع أنحاء العالم، كما أنها تتعاون مع عدد من أكبر الشركات العقارية في دبي وخارجها.

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