توسيع نطاق الشراكة بين «e&» ومايكروسوفت

المصدر: أبوظبي- البيان

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وسعت «e&» (المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات») نطاق شراكتها مع مايكروسوفت من خلال الإعلان عن اتفاقية جديدة للتعاون بين الطرفين، تهدف إلى تسريع خلق القيمة والتوسع في الابتكار، وتحقيق مزيد من المزايا للعملاء.

وترمي الاتفاقية إلى تحقيق تعاون استراتيجي مشترك على المدى الطويل بين الجانبين تزامناً مع إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لمجموعة e& وتحولها إلى مجموعة تكنولوجيا رائدة عالمياً، تقدم أكثر من مجرد خدمات الاتصالات التقليدية وتسعى لتحويل أنماط الحياة للمشتركين ودعم رحلة التحول الرقمي للشركات.

وتم إبرام الاتفاقية في مقر مايكروسوفت في ريدموند بالولايات المتحدة بحضور حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ«e&»؛ وساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت، وسيد حشيش المدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات»؛ ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات» من مجموعة «e&».

وقال حاتم دويدار: شراكتنا مع مايكروسوفت تعد مثالاً لتكامل الأعمال لكونها تجمع إحدى أسرع شبكات الجيل الخامس في العالم من e& بمنظومة مايكروسوفت التقنية المعتمدة على الحلول السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي، وخدمات البيانات.

وستمكننا هذه الشراكة، المتوافقة مع رؤيتنا لتعزيز التحول الرقمي والابتكار، من تلبية الطلب المتزايد على الحلول التقنية في سوق إقليمي متعطش للتحول الرقمي. كما تأتي هذه الشراكة في الوقت الذي أعلنا فيه عن خطة طموح للتحول إلى شركة تكنولوجيا رائدة تؤدي دوراً محورياً في دعم المبتكرين الإقليميين في رحلتهم لبناء المستقبل.

ركائز مؤثرة

ستركز الاتفاقية، التي تُعَدُّ أول تحالف شراكة استراتيجي لمجموعة «e&» بعد إعلان تحولها الأخير، على الاستفادة من تنوع الحلول السحابية لمايكروسوفت ومنظومة شركائها في إنشاء الحلول الجديدة، وتسريع خلق القيمة للشركات بمختلف أحجامها، بالإضافة إلى إشراك عملاء «e&» وتمكين موظفيها. وسيُبنى التعاون بين الطرفين على ثلاث ركائز استراتيجية:

- التركيز على الانخراط في خدمة قطاع الأعمال مع الجهات الحكومية والشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك من خلال شبكة من نوع Enterprise Edge.

- إعادة ابتكار تجربة المستهلك، مع التركيز على تمكين المستهلكين، وتوسيع محفظة الخدمات الإلكترونية وإثرائها.

- وضع الأسس لدعم رحلة التحول، من خلال تحديث الشبكات والمنصات، وبناء المنظومة وتحويل ثقافة «e&» لاستقطاب أفضل المواهب.

وقال جودسون ألتوف، نائب الرئيس التنفيذي المدير التجاري لشركة مايكروسوفت: تبنت الإمارات الرقمنة المتكاملة بسرعة ورؤية لافتة.

وتمثل شراكتنا الاستراتيجية مع e& مدى أهمية الدور الذي تؤديه حلول مايكروسوفت السحابية والشاملة في رحلة التحول الرقمي لعملائنا لما توفره من القدرة الفريدة للشبكات والبنية التحتية الفائقة والحلول المطلوبة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة والرفاهية المجتمعية. لقد التزمت e& الابتكار المستمر ونحن فخورون بالدور الذي تؤديه مايكروسوفت في هذه الرحلة.

نجاحات مشتركة

تجمع e& ومايكروسوفت عدة شراكات استراتيجية منذ سنوات، إذ أدتا دوراً رئيساً في تحول الإمارات إلى واحدة من أذكى دول العالم. وفي 2019، أطلقت مايكروسوفت مراكز بياناتها في الإمارات بالتعاون مع e& المؤسسات، وفي 2020، وفي ذروة تفشي جائحة كورونا.

وقعت اتصالات الإمارات، وهي ركيزة الاتصالات ضمن مجموعة e& في الإمارات، اتفاقية مع مايكروسوفت لتقديم حلول مايكروسوفت تيمز لموظفي اتصالات الإمارات. وبعد فترة وجيزة، أطلقت اتصالات الإمارات أول خدمة عملاء مبنية على حلول مايكروسوفت أزور، ما مكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو وتوسيع نطاق عملياتها. وفي العام الماضي، دخلت اتصالات الإمارات في شراكة مع مايكروسوفت بخصوص شبكات الجيل الخامس وشبكات الحافة، لوضع الأسس لحالات استخدام الجيل التالي.

وفي 2021، حصلت e& على جائزة أفضل شريك أعمال لشركة مايكروسوفت في الإمارات تقديراً لتقديمها حلولاً وخدمات متميزة في الإمارات للعديد من العملاء البارزين في الصناعات الاستراتيجية مثل الجهات الحكومية ومقدمي الرعاية الصحية والخدمات المالية. كما أدت e& المؤسسات دوراً أساسياً في تسريع تحول العملاء إلى العمل من بُعد أثناء جائحة كوفيد 19 عبر توفير خدمة الاجتماعات للمساعدة على خفض النفقات وتمكين استمرار الأعمال للمؤسسات الدولية.

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