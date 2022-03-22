«الاقتصاد والسياحة» ودو تفتتحان مركز الأعمال الذكي

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ودو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، رسمياً، مركز الأعمال الذكي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تسهيلاً لمزاولة الأعمال وتعزيزاً لرضا وسعادة الجمهور بمختلف شرائحه.

ويأتي ذلك في إطار حرص الطرفين على تنفيذ مبادرات الحكومة الرشيدة في مجال تطوير خطوات التحول الرقمي وإطلاق مبادرات ذكية تسهم في تعزيز تنافسية واستدامة قطاعات الأعمال بإمارة دبي، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي باحتسابها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

ويمكن للمتعاملين من خلال مركز الأعمال الذكي الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات وحلول الاتصال من دو مصممة خصيصاً لتمكين الشركات من إطلاق شركاتها بشكل فوري ومتابعة طموحاتها من خلال بوابة رقمية شاملة ذات واجهة استخدام سلسة لمساعدتها على إطلاق مشاريعها بسهولة وتحقيق نجاحات مستدامة.

وسيوفر مركز الأعمال الذكي أيضاً شاشات للخدمات الذاتية، وشاشات تفاعلية، وغرفة للإبداع والابتكار والبرامج التدريبية وورش العمل.

تعزيز التنافسية

وقال محمد الشحي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالإنابة: تأتي شراكتنا مع دو في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التميز في تقديم الخدمات وإطلاق المبادرات الذكية التي ستسهم في رفع تنافسية واستدامة الأعمال بإمارة دبي، ومستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الإبداع والابتكار في استخدام وتوفير أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتاحة في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين.

ونظراً لأن قطاع الاتصالات يشكل ركيزة أساسية في دعم التقدم الاقتصادي، سيسهم مركز الأعمال الذكي في توفير حلول وخدمات اتصال متقدمة تتناسب مع متطلبات الشركات واحتياجاتها في عالم الأعمال.

وأضاف: تمكنت دبي من ترسيخ أسسها الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية وقدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص فضلاً عن مواصلة تحقيق معدل نمو صحي وتعزيز التحول إلى عصر الاقتصاد الرقمي.

وتؤكد الثقة التي يظهرها المستثمرون ورجال الأعمال بإمكانات النمو عبر مختلف القطاعات في الإمارة نجاح رؤية قيادتنا الرشيدة والنهج الذي تتبناه الحكومة في زيادة تنويع الاقتصاد واعتماد التقنيات الحديثة للارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين.

ونسعى من خلال الشراكة مع «دو» إلى أن نعمل معاً على تعزيز مكانة دبي حاضنة لرواد الأعمال ومركزاً للشركات العالمية العملاقة في المنطقة، بدءاً من اكتشاف فرص جديدة للمستثمرين تلبي متطلبات خططهم المستقبلية، وصولاً إلى تحديد مسارات مبتكرة للتنمية من شأنها تحقيق صدارة دبي عالمياً في المجالات كافة.

وقال أحمد بو رحيمة، مدير إدارة تنفيذي - العلاقات الحكومية في دو: يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لإطلاق هذه المبادرة المتميزة التي تجسّد هدفنا المشترك في تقديم الدعم للشركات والمؤسسات عبر مختلف قطاعات الأعمال بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لتبقى دبي في طليعة الوجهات المفضلة لتأسيس ومزاولة الأعمال إقليمياً وعالمياً.

ويتمثل هدفنا الرئيس من الإسهام في مبادرة مركز الأعمال الذكي برفد الشركات بمختلف أحجامها بخدمات وحلول اتصال ذكية مصممة خصيصاً لمساعدتها على تعزيز نمو أعمالها وتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. ونؤكد في دو التزامنا تفعيل أوجه التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق أهداف وتطلعات إمارة دبي ودولة الإمارات في السنوات المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز