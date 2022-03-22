«إن إم سي» تبيع كامل حصتها في «السعودية للرعاية الطبية»

المصدر: (دبي - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت «إن إم سي هيلث» على بيع حصتها، البالغة 53% في المجموعة السعودية للرعاية الطبية، ما ينهي آخر أعمالها الدولية ضمن إجراءات لإعادة الهيكلة أقرها الدائنون لمساعدتها على الخروج من الإدارة.

وستشتري «حصانة الاستثمارية»، الشريك مع «السعودية للرعاية الطبية»، الحصة بشرط موافقة السلطات.

ومن المتوقع أن تخرج «إن إم سي»، أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة، من الإدارة العام الجاري، بعد موافقة الدائنين على عملية إعادة الهيكلة العام الماضي. وذكرت «إن إم سي» أن محفظة «السعودية للرعاية الطبية»، تضم الآن 7 مستشفيات، و3 عيادات في السعودية، متوقعةً اكتمال الصفقة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز