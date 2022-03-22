«أبوظبي الإسلامي» يقر 48.5 % توزيعات نقدية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أقرَّ مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي توزيع أرباح نقدية بواقع 31.1155 فلساً لكل سهم، ما يمثّل 48.5% من صافي أرباح المصرف عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الخميس الماضي.

ويضم المجلس الجديد، عويضة الخييلي وخليفة مطر المهيري ونجيب يوسف فياض وعبدالله علي مصلح الأحبابي وفيصل سلطان الشعيبي وعبد الوهاب معن الحلبي ومها محمد القطان.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة «أبوظبي الإسلامي» إن المصرف سجل أداءً مالياً قوياً. واستطاع تدريجياً خفض المخصصات التي اتخذها المصرف في 2020 بنسبة 27% ليختتم عام 2021 بوضع مالي قوي ومرن، موضحاً أن الميزانية العمومية للمصرف شهدت نمواً 7% إلى 137 مليار درهم، وارتفعت قيمة الودائع 8% إلى 110 مليارات درهم وزاد العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 14.3%، وهو أداءٌ متميز ارتكز بشكل أساسي على نموٍ في الإيرادات وانخفاض في التكاليف.

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