«مبادلة» تبيع سندات بـ1.5 مليار دولار

المصدر: (دبي - رويترز)

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أظهرت وثيقة، اطلعت عليها «رويترز»، أن شركة «مبادلة للاستثمار»، التابعة لحكومة أبوظبي، طرحت سندات للبيع بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأفادت الوثيقة بأن وحدة تابعة لـ«مبادلة» تبيع سندات لأجل 5 سنوات بـ500 مليون دولار عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل 10 سنوات بمليار دولار عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

و«مبادلة للاستثمار»، التي تدير أصولاً بـ894 مليار درهم (243.42 مليار دولار)، هي ثاني أكبر مستثمر سيادي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار«أديا».

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