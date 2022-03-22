«اللولو» تعزز حضورها في أبوظبي عبر «الشامخة مول»

المصدر: أبوظبي - البيان

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عززت مجموعة «اللولو» العالمية حضورها في إمارة أبوظبي من خلال افتتاح هايبر ماركت في «الشامخة مول».

وافتتح سلطان حوير، مدير إدارة عقود ممتلكات البلدية - دائرة البلديات والنقل، أحدث متجر لمجموعة اللولو هايبر ماركت في الشامخة مول، بحضور محمد الصباغ، مدير مكتب عقود ممتلكات البلدية بالإنابة، وحسن الظاهري، مدير مكتب البلدية الفرعي في الوثبة، بلدية أبوظبي، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية.

ويعد الشامخة مول أحدث وجهة مركز تسوق وترفيه من طابق واحد، ويمتد على مساحة 150,000 قدم مربعة، ويقدم تجربة تسوق متميزة للمواطنين والمقيمين في منطقة الشامخة والمناطق المحيطة بها. ويضم المول مجموعة مختارة من العلامات التجارية ومتاجر البيع بالتجزئة، كما يحتوي المول على ردهة طعام، ومركز صحي، ومقاهٍ، ومحال مأكولات مثل كي أف سي وبيتزا هت، ومكتب للبلدية والعديد من المرافق الأخرى.

ويغطي المستأجر الرئيس لولو هايبر ماركت مساحة 60000 قدم مربعة، ويوفر مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجات المتسوقين كافة، بما في ذلك منتجات البقالة والأطعمة الطازجة واللحوم والأسماك والمخابز ومنتجات الألبان وبيتزا والوجبات الخفيفة والأطعمة الساخنة والمحمصة والأطعمة المعلبة والأزياء والصحة والجمال والاحتياجات المنزلية، والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها الكثير.

واشار يوسف موسليام إلى أن الهايبر ماركت يلبي احتياجات عملائنا في الشامخة والمناطق المجاورة لها وشهادة على أن مجموعة اللولو تراهن على مستقبل الإمارات. وقد واصلت خططها التوسعية واستثماراتها حتى في أشهر الوباء الصعبة.

وأضاف: فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية الشاملة للإمارات وسنواصل دعم استراتيجيات التنمية المستدامة فيها. وبفضل القيادة الحكيمة، لم يكن هناك نقص بالمواد الغذائية وكانت جميع هذه المواد متاحة بأسعار معقولة خلال الأزمة العالمية. ومع اقتراب شهر رمضان، تتوافر عروض وحسوم خاصة .

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