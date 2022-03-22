1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 1.2 مليار درهم، حيث تم تسجيل 356 مبايعة بقيمة 674.87 مليون درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 100.57 مليون درهم، و326 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 574.3 مليون درهم.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات الشقق والفلل. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 101 مليون .

وسجلت الرهون 456.55 مليون درهم، منها 9 رهون أراض بقيمة 62.75 مليون درهم، و47 رهن فلل وشقق بقيمة 393.8 مليون درهم، أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 320 مليون درهم. وتم تسجيل 63 هبة بقيمة 95.06 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي، بقيمة 82 مليون.

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