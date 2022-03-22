«الطاقة» تشارك في نقاشات عن الاقتصاد الأزرق بمؤتمر للنقل البحري

المصدر: الإسكندرية - البيان

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شارك وفد وزارة الطاقة والبنية التحتية والقطاع البحري الإماراتي في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 11) الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة الإسكندرية بمصر بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل في مصر تحت عنوان «نحو اقتصاد أزرق مستدام».

وقال المهندس حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: تعتمد استراتيجية التوجه نحو الاقتصاد الأزرق في الإمارات على عدة ركائز ومن بينها الابتكار والإبداع والبحث العلمي والتطوير ووجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمراكز العلمية والبحثية التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة العلمية والتقنية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية .

وكذلك التدريب والتعليم على رأس العمل، وهو من الاحتياجات الأساسية للإنتاجية والتنافسية للتنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة. وحرصت وزارة الطاقة والبنية التحتية على عرض تجربة الإمارات ولا سيما في الابتكار وتبني الحلول الرقمية في قطاع الشحن والنقل البحري والخدمات اللوجستية .

شاركت المهندسة حصة آل مالك، مستشارة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، في جلسة نقاشية سلطت فيها الضوء على أهم التطورات في القطاع البحري في دولة الإمارات. وقالت: تولي القيادة الرشيدة للإمارات أهمية كبرى للقطاع البحري وتحرص على تعزيز إسهام الاقتصاد الأزرق في التنمية الشاملة والمستدامة. وأسهمت الدولة بدور فاعل في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد المائية باحتسابها أهم مرتكزات تطوير الاقتصاد الأزرق.

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