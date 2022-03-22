تباين أداء الأسهم.. والأجانب يواصلون اقتناص الفرص

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط تماسك المؤشرات الرئيسة بدعم من قطاع البنوك بدفع من السهمين القياديين «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني»، مع استمرار الأجانب في اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق، بالتزامن مع تفعيل «فوتسي راسل» للمراجعة نصف السنوية.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 3360.14 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والبنوك والتأمين والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.45% ليصل إلى 9562.94 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.86 مليار درهم، منها 1.5 مليار في أبوظبي، و364.2 مليوناً بدبي، وجرى التداول على 326.2 مليون سهم، موزعة بواقع 230.38 مليوناً في أبوظبي، و95.84 مليوناً بدبي، عبر تنفيذ 13475 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.84%. وصعد قطاع الاستثمار 1.2%. ونزل قطاع العقار 0.95%. وتراجع قطاع النقل 0.5%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 133.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 119.4 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» 26.8 مليون درهم. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 38.84 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بتراجع القطاع المالي. كما نزل قطاع العقار. وانخفض قطاع الاتصالات. وفي قطاع الطاقة، انخفض «أدنوك للحفر» 0.26% و«أدنوك للتوزيع» 0.73% مقابل ارتفاع «طاقة» 2.4% و«دانة غاز» 2.61%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط مستقطباً 312 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 307 ملايين. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 141.94 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار 21 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 41 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 41 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 21 مليوناً.

إفصاحات

● اقترح مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق توزيع أرباح نقدية بنسبة 13% وأسهم منحة بنسبة 4% على المساهمين عن العام الماضي، على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها، والمزمع عقدها في 26 أبريل.

● تعقد شركة «ألفا ظبي القابضة» اجتماع الجمعية العمومية في 14 أبريل المقبل للنظر في عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

● أقرت الجمعية العمومية لشركة «أورينت للتأمين» توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 50% من رأس المال عن عام 2021.

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