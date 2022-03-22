سوق أبوظبي يعتمد معيار «فوتسي راسل» المرجعي لتصنيف القطاعات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء اعتماد نظام معيار «فوتسي راسل» المرجعي لتصنيف القطاعات لجميع أسهمه المدرجة.

وذلك في إطار استراتيجية السوق الشاملة الرامية إلى اعتماد أهم المعايير العالمية وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين.

ويأتي اعتماد المعيار المرجعي في إطار انتقال المؤشرات القطاعية الحالية في السوق إلى سلسلة مؤشرات فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية ذات العلامات التجارية المشتركة، وذلك بموجب شراكة استراتيجية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية و«فوتسي راسل».

ويسعى السوق من خلال المعيار المرجعي إلى توفير المزيد من الشفافية، وتمكين وتعزيز دقة أبحاث الأسهم، ودعم إدارة محافظ المستثمرين من المؤسسات وتعزيز استراتيجيات توزيع الأصول.

ومن شأن الشراكة بين السوق و«فوتسي راسل» لتقديم مؤشرات جديدة ذات علامة تجارية مشتركة دعم سوق المشتقات المالية الذي أطلقه السوق مؤخراً، وتمهيد الطريق لإطلاق المزيد من المنتجات الاستثمارية القائمة على المؤشرات. وفي يناير، حلّ «مؤشر فوتسي إيه دي إكس العام» محل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

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