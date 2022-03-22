المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشف الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن أن 6 عملات تستحوذ على 90% من المدفوعات العربية البينية، وتضم الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري والدينار الأردني إضافة إلى الدولار الأمريكي واليورو.

وقال - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» - إن منصة «بُنى» أول منصة إقليمية عالمية لتعزيز المدفوعات البينية العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية العربية، مشيراً إلى أن «بنى» تهدف إلى تعزيز التكامل العربي عبر استخدام العملات العربية في مجال المدفوعات البينية.

وأوضح أن المنصة تمضي قدماً لتحقيق كافة الأغراض التي تأسست من أجلها، والتي حرص محافظو المصارف المركزية في الدول العربية على تحقيقها من خلالها، لافتاً إلى أن «بنى» على تواصل مع الشركاء التجاريين عربياً وعالمياً، حيث تم توقيع اتفاقية مع الجانب الهندي في ظل العمل على فتح أسواق جديدة مثل الأسواق الأفريقية، حيث سيتم التوقيع مع نظام المدفوعات الأفريقي قريباً للانضمام إلى المنصة.

وأوضح أن «بنى» لديها استراتيجية متكاملة لربط الأسواق المالية العربية، مشيراً إلى أن انضمام نظام المدفوعات المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى المنصة مؤخراً يعزز تفعيل استخدام الدينار الأردني في التعاملات المالية العربية البينية.

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