الإمارات والكونغو تبحثان فرص تنويع التجارة والاستثمار

المصدر: دبي- البيان

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نظمت وزارة الاقتصاد، أمس، منتدى الأعمال الإماراتي- الكونغولي، برئاسة معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وجيان لوسيان تونجب وزير التجارة الخارجية في الكونغو الديمقراطية.

وحضر المنتدى الذي استضافته غرفة دبي عدد من المسؤولين الحكوميين، ومسؤولون من مركز دبي للسلع المتعددة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، وممثلون عن القطاع الخاص والشركات الاستثمارية، وتم التركيز على فرص تنويع التجارة وتعزيز الاستثمار.

وأكد ثاني الزيودي خلال كلمته الافتتاحية أن الإمارات حريصة على تنمية علاقاتها مع بلدان القارة الأفريقية باعتبارها من أكثر الأسواق العالمية تنوعاً بالفرص الواعدة للتجارة والاستثمار، مشدداً على متانة العلاقات المشتركة والروابط الاقتصادية بين الإمارات والكونغو الديمقراطية.

ومشيراً إلى أن مجالات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين آخذة في النمو والازدهار، وأن الإمارات تتطلع إلى توسيع آفاق هذا التعاون، بما يخدم الأجندة التنموية ومجتمعي الأعمال في البلدين في شتى المجالات.

منصة

وقال: إن المنتدى يعد منصة حيوية بالغة الأهمية لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في أسواق البلدين، ولا سيما في تنويع سلع التجارة، واستكشاف آفاق الاستثمار أمام الشركات الإماراتية في أسواق جمهورية الكونغو وبالعكس.

وأضاف: إن الكونغو الديمقراطية تعد شريكاً تجارياً بالغ الأهمية للإمارات في منطقة وسط أفريقيا، باعتبارها إحدى أكثر الدول الأفريقية سكاناً وأكبر دول أفريقيا جنوب الصحراء مساحة.

وكذلك إحدى أغنى دول العالم بالموارد والثروات الطبيعية والمعدنية والأراضي الزراعية، الأمر الذي يجعل منها سوقاً واعداً ومتنوع الفرص، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون في قطاعات التجارة والاستثمار في البنى التحتية والخدمات اللوجستية والتعدين والتصنيع والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها.

مكانة

وأكد وزير التجارة الخارجية في الكونغو الديمقراطية تقدير دولته والعالم أجمع لدور الإمارات ومكانتها قائلاً: لقد باتت دبي مقصداً عالمياً ونموذجاً متميزاً في مختلف المجالات التنموية، مؤكداً أهمية توقيت انعقاد الملتقى في وقت ما زال العالم يشعر بتداعيات جائحة كوفيد 19، والتي أثرت سلباً على التجارة والاستثمار العالميين.

وأضاف: لا شك في أنه من خلال تعاوننا مع شريك قوي هو الإمارات فإننا نتطلع لاستعادة فرص النمو والنجاح والتعافي، مؤكداً توافر فرص هائلة في الكونغو الديمقراطية في قطاعات اقتصادية محددة جيدًا، بما فيها التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة والصناعة والسياحة ومصايد الأسماك والبيئة، الأمر الذي يجعل من الكونغو واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الواعدة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

فرص

من جهة أخرى، أكد عبد الله المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في كلمته أهمية العلاقات الثنائية بين الإمارات والكونغو الديمقراطية، في ظل نمو قنوات الترابط التجاري والاقتصادي خلال الفترة الماضية.

وقال: إننا في غرف التجارة والصناعة بالإمارات، سنسعى من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2021 مع اتحاد الأعمال الكونغولي إلى تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين البلدين، بحيث يأتي انعقاد هذا الملتقى اليوم ليكون خطوة إضافية نحو بناء علاقات ثنائية متميزة بين بلدينا الصديقين، والتي شهدت تطوراً متسارعاً خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات.

تطور

وأكد ألبرت يوما موليمبي، رئيس اتحاد الأعمال الكونغولي في كلمته أهمية المنتدى باعتباره إطاراً ملائماً لتعزيز علاقات الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والكونغو.

مشيداً بالتطور الذي شهدته علاقات دولة الإمارات مع بلاده ومع القارة الإفريقية عموماً خلال العقد الماضي، مما جعل الإمارات ودبي منصة مالية ووجهة تجارية للشركات في القارة الأفريقية، ومشيراً إلى أن أكثر من 21000 شركة أفريقية لها فروع أو مكاتب تمثيل في دبي.

استعرضت هند اليوحة مديرة إدارة جذب الاستثمار والمواهب بوزارة الاقتصاد محفزات البيئة الاستثمارية في الإمارات والتشريعات الاستثمارية الصادرة مؤخراً كمشاريع الخمسين وقمة الاستثمار وغيرها من المبادرات الريادية، فضلاً عن استعراض المؤشرات الاقتصادية والتنافسية العالمية، التي توضح مكانة الدولة كإحدى أفضل الوجهات لمزاولة وتأسيس الأعمال والاستثمار.

التبادل التجاري

شهدت التجارة الخارجية بين الإمارات والكونغو نمواً لافتاً، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2021 إلى أكثر من 5.2 مليارات درهم، محققاً قفزة نمو بنحو ثلاثة أضعاف ونصف مقارنة بـ 2017، كما شهدت الصادرات الإماراتية إلى الكونغو في 2021 نمواً بنسبة 51% مقارنة بـ 2020، وزادت قيمة إعادة التصدير من الإمارات إلى الكونغو، خلال الفترة نفسها بنسبة 39%.

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