«عمومية أبوظبي الإسلامي» تقر توزيع 48.5 % من صافي أرباح 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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انتخب مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي مجلس إدارة جديداً في اجتماع الجمعية العمومية السنوية، كما أقرَّ المساهمون توزيع أرباح نقدية بواقع 31.11 فلساً لكل سهم، ما يمثّل 48.5% من صافي أرباح المصرف عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

واعتمدت الجمعية العمومية أيضاً في الاجتماع تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية عن عام 2021 بالإضافة إلى قرارات أخرى.

كان المصرف حقق نموا بنسبة 45% على أساس سنوي في صافي أرباحه لتصل إلى 2.3 مليار درهم خلال السنة المالية 2021.

ويضم مجلس الإدارة الجديد، الذي تمتد فترة عمله ثلاث سنوات، كلاً من عويضة الخييلي، خليفة المهيري، نجيب فياض، عبدالله الأحبابي، فيصل الشعيبي، عبدالوهاب الحلبي، ومها القطان.

وقال جوعان عويضة الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: يسرّنا الإعلان عن انتخاب مجلس إدارة جديد يضم عدداً من أبرز القادة في قطاع الأعمال والاستراتيجية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية. ونتطلع إلى إسهامهم في ترسيخ مكانة المصرف مصرفاً رائداً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. ونتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأعضاء الذين خدموا بين 2019 و2021 على جهودهم الثمينة في دعم مسيرة المصرف في السنوات الماضية.

وأضاف: نجح المصرف في مواكبة التحسن في النشاط التجاري بعد تصدي الدولة لجائحة كوفيد، وسجل أداءً مالياً قوياً. واستطاع تدريجياً خفض المخصصات التي اتخذها المصرف في 2020 بنسبة 27 % .

وقال ناصر العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: تكشف نظرة سريعة على البيانات المالية للمصرف أن 2021 كان إيجابياً من ناحية صافي الأرباح، والإيرادات، ورأس المال، والعوائد. وقد تم تحقيق ذلك بفضل مجموعة من العوامل بما فيها نمو الإيرادات، وتبني استراتيجية فعالة لضبط التكاليف، وتحسن بيئة الاقتصاد الكلي.

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