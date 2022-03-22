15 مليار دولار عائدات «مايكروسوفت» من الحلول الأمنية في 2021

المصدر: (دبي - البيان)

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جددت مايكروسوفت التزامها بتأمين بيئة العمل الهجينة، التي ستكون مهيمنة في المستقبل، من خلال مشاركتها في النسخة الثامنة من «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات - جيسيك 2022»، الذي يعد من أضخم الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال الأمن السيبراني. وتتوافق مشاركة مايكروسوفت في الحدث، مع أهداف حكومة دولة الإمارات، المتمثلة في وضع قوانين وآليات عمل، من شأنها أن تسهم في تعزيز مشهد الأمن السيبراني، والتصدي للهجمات السيبرانية المعقدة والمتزايدة بصورة متسارعة.

وقال سيد حشيش، مدير عام «مايكروسوفت الإمارات»: «أصبح الأمن السيبراني الآن، أولوية قصوى لدى المتعاملين، أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً في ظل مشهد التهديدات المتطور، وتوجه العديد من الشركات إلى تبني نموذج بيئة العمل الهجينة. ومن هذا المنطلق، كثفت «مايكروسوفت» جهودها، لتمكين المتعاملين من التصدي للتهديدات الأمنية، وكسب ثقتهم بشكل كامل.

حيث وصلت عائداتنا من الحلول الأمنية، إلى 15 مليار دولار في 2021، بزيادة 45% عن سابقه 2020. وهذه الأرقام، تجعل «مايكروسوفت»، الشركة الأضخم في مجال العائدات، ما يمكننا من الاستثمار بصورة مستمرة، واستراتيجية في مجال حلولنا الأمنية».

وأكمل: «في عام 2020، التزمنا باستثمار 20 مليار دولار في الأمن السيبراني، على مدار خمسة أعوام، بزيادة تقدر بأربعة أضعاف عن الميزانية السابقة؛ بهدف تسريع وتيرة آلية عملنا في مجال حلول الأمن السيبراني».

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