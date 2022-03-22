300 شركة من 100 دولة تشارك في «جيسيك غلوبال» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أمس، أعمال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال»، الحدث الأكبر في قطاع الأمن السيبراني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يجمع نخبةً من قادة القطاع الدولي في مركز دبي التجاري العالمي.

رافق المري في جولته خلال المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، عدد من كبار الشخصيات، في مقدمتهم: الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية.

وتشهد فعاليات «جيسيك غلوبال» مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية عالمية متخصصة بالأمن السيبراني لعرض مجموعة واسعة من التقنيات والحلول المتقدمة، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في القطاع مثل «مايكروسوفت» و«هواوي» و«سباير سوليوشنز» و«اتصالات»؛ لتسليط الضوء على أحدث التوجهات في مجال مواجهة التهديدات الناجمة عن تزايد الاعتماد على أسلوب العمل عن بُعد وتسارع التحوّل الرقمي.

ويحظى زوار «جيسيك 2022» بفرصة الاستفادة من برنامج المؤتمر، الذي يشهد مشاركة 200 من أبرز الخبراء المتخصصين، الذين يتناولون أهم قضايا الأمن الإلكتروني.

كما يشهد المعرض طرح استراتيجيات مبتكرة يقدمها مسؤولون كبار في مجال أمن المعلومات والتكنولوجيا والمعلومات ومنظمون وصنّاع سياسات في القطاعات الحكومية وقطاعات التمويل والرعاية الصحية والاتصالات والطاقة والمرافق الخدمية، حيث يبحثون معاً سُبل بناء منظومة سيبرانية تتسم بالمتانة والمرونة، وتشكّل أساساً موثوقاً للاقتصاد الرقمي.

فيما يُقام الحدث بشراكة وثيقة مع أكثر الهيئات الإلكترونية تأثيراً في الإمارات؛ بما في ذلك مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية؛ بهدف التركيز على الأجندة الاستراتيجية لقطاع الأمن السيبراني في المنطقة.

كما يستضيف مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، المؤتمر العالمي للأمن السيبراني، ويشهد كذلك انطلاق النسخة الأولى للمبادرة الوطنية للتصدي للثغرات (GISEC Bug Bounty)، بمشاركة 100 خبير اختراق أخلاقي دولي، للوقوف على مشهد الأمن السيبراني في كل من السعودية وأفريقيا؛ في حين يركز مؤتمر «جيسيك إنسباير» على دور المرأة في قطاع الأمن السيبراني.

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