«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» و«بروكتر أند غامبل» تختتمان برنامجاً لبناء القدرات

المصدر: دبي- البيان

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اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة بروكتر أند غامبل في الشرق الأوسط، أمس، برنامج «Access SMEs» ضمن الإطار الأوسع لمختبر «اصنع في الإمارات»، وهي المبادرة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، التي تقدم تدريباً لبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة.

وطوّرت بروكتر أند غامبل النماذج التدريبية، التي تم تقديمها على مدى 6 أيام، بمشاركة 10 مؤسسات صناعية صغيرة ومتوسطة إضافة إلى مشاركة 15 طالباً إماراتياً من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وتم تصميمها لتحسين القدرات الأساسية في مجالات مختلفة تشمل العمليات التشغيلية، ومراقبة الجودة، وسلاسل التوريد، وتحديد المصادر، والتسويق والمبيعات، والتمويل والمحاسبة، إضافة إلى تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة بالأدوات اللازمة، للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ويتماشى البرنامج مع مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى تمكين وتوسيع قطاع الصناعة ليصبح أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، ومن المتوقع أن يصل البرنامج إلى 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وأن يستوعب 50 طالباً خلال عامه الأول.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دور برنامج «Access SMEs» لا يقتصر على تمكين المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة من تأدية دورها في التقدم الصناعي لدولة الإمارات وحسب، بل يسهم، أيضاً، في مسيرة الإمارات للتنويع الاقتصادي. ويسعدنا اختتام الدورة الافتتاحية من البرنامج ونتطلع إلى رؤية كيفية استخدام وتوظيف المشاركين للمعرفة، التي حصلوا عليها مؤخراً، وتعد بروكتر أند غامبل شريكاً مثالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللطلاب المشاركين، إذ تتيح لهم الاستفادة والتعلم من خبرتها الدولية المتقدمة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية.

وقال عمر الشناوي، الرئيس التنفيذي لشركة بروكتر أند غامبل في الشرق الأوسط وشرق وغرب أفريقيا وأسواق التصدير العامة: «تتماشى الشراكة بين بروكتر أند غامبل ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حول برنامج «Access SMEs» مع مشروع 300 مليار ومبادرات «اصنع في الإمارات». وتهدف إلى تحفيز وتعزيز ودعم روح ريادة الأعمال والشركات الناشئة والنمو المبكر للشركات الصغيرة حتى تسهم بفعالية في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».

وأضاف: حقق برنامجنا التدريبي الافتتاحي نجاحاً باهراً، وتم تصميمه لتشجيع المشاركة في الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطلاب على تعزيز قدراتهم الابتكارية واغتنامهم للفرص الجديدة. وتمتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمواهب الإماراتية إمكانات هائلة لاستخدام ورعاية وتعزيز قدراتها لتحقيق التقدم والنجاح على نطاق عالمي وإقليمي، ون نؤمن بقوة أن المستقبل سيتيح فرصاً هائلة.

شركات

بالإضافة إلى بروكتر أند غامبل، سيتم تنفيذ مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصناعية الوطنية والدولية الرئيسية، ضمن ذلك التدريب المؤسسي، كما سيوفر مختبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خدمات استشارية، تقدمها الوزارة مباشرة، وعبر جهات شريكة.

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