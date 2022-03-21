لوحة جدارية تنبض بثقافات العالم في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تحتفي «كونفيرس» (Converse) بمفهوم الشمولية، وتسلط الضوء على أهمية المواهب المحلية المبدعة في أحدث عمل فني من جداريات Converse Create Next، التي يمكن اكتشافها في كايت بيتش بدبي.

تقع اللوحة الجدارية قرب المجمع الرئيسي لشاحنات الطعام، وابتُكرت لتكون منصة للفنانين، ضمن موقع استراتيجي في أحد أشهر الشواطئ العامة بدبي.

وقد أُسدل الستار عن تصور استثنائي لأفق دبي بناء على رؤية عبدالله لطفي، وهو فنان إماراتي من أصحاب الهمم يعمل في استوديو تشكيل في حيّ الفهيدي التاريخي.

صمم عبدالله مشهد المدينة بلون واحد، وباستخدام أقلام التحديد الخاصة به، لتصوير المباني التي تزيّن أفق دولة الإمارات بالاعتماد على ذاكرته.

وتعاونت فنانة الشوارع المقيمة في دبي، مادي بوتشر مع عبدالله لرسم هذه اللوحة الجدارية الكبيرة في كايت بيتش من وحي تحفته الأصلية لصالح مشروع جداريات Converse Create Next.

كما أسهمت اللوحة الجدارية منذ إنشائها ببدء حوار شيّق حول موضوع الشمولية والتنوّع لا سيما مع تواجد الكثير من ثقافات العالم في دبي. يمثل هذا العمل الفني روح الوحدة، حيث يحتفل فنانا Converse Create Next بمدينة دبي ومزيج الحضارات فيها، ما يجعل منها مكاناً رائعاً يحلو العيش فيه.

وفي هذا السياق، قالت مادي بوتشر، التي ابتكرت أعمالاً فنية مذهلة في شوارع العديد من أهم المدن حول العالم:

«تتخلّل العديد من رسوماتي ما أدعوه حساً بالإيجابية الانسيابية، وهي ميزة تناسب موضوع جداريات Converse Create Next. يحول استخدام الأنماط الحيوية والخطوط البارزة دون تلاشي القطع الفنية في الخلفية، كما أعتقد أن الحيوية الظاهرة تعكس طابع المدينة والموهبة الإبداعية الرائعة فيها، ومع المزيد من التعاون والتواصل بين المجموعات الثقافية، يمكننا إطلاق العنان للمزيد من الإبداع في دبي».

يتألف فريق Converse Create Next من آلاف القادة المبدعين الناشئين ممن يدعمون مبادرات التطوّر في مجال الرياضة، والفن، والموسيقى والثقافة حول أكثر من 30 بلداً حول العالم.

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