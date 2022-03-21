«هيتاشي إنرجي» تسرع التنقل المستدام في أكبر مدن ألمانيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هيتاشي إنرجي»، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن فوزها بطلبية من شركة Berliner Verkehrsbe-triebe (بي في جي)، أكبر شركة متخصصة في خدمات المواصلات العامة المحلية في ألمانيا، لتوريد حل البنية التحتية للشحن الذكي «جريد إيموشن فليت» Grid-eMotionTM Fleet الخاص بها، وذلك لدعم تحول «بي في جي» نحو التنقل المستدام في برلين، عاصمة البلاد.

وسوف توفر «هيتاشي إنرجي» حلاً متكاملاً للبنية التحتية للشحن «من الشبكة إلى القابس» مبنياً على تكنولوجيا «جريد إيموش فليت» للمحطتين المقبلتين للحافلات، اللتين سيجري تحويلهما في إطار برنامج كهربة الحافلات.

ويقدم حل «هيتاشي إنرجي» أصغر بصمة كربونية على مستوى التوصيل والانبعاثات منخفضة الضوضاء والموثوقية العالية – وهي أبرز ثلاثة متطلبات لمحطات الحافلات في بيئة حضرية ذات كثافة سكانية، حيث تكون المساحة محدودة ويكون الشحن الخالي من الأخطاء ضرورياً لضمان سير الحافلات في المواعيد المحددة لها.

ويتضمن الحل خدمات التوصيل بشبكة التوزيع، وتوزيع الطاقة وتثبيت البنية التحتية للشحن بالتيار المباشر مع نقاط شحن وأنظمة شحن ذكية. وستقوم «هيتاشي إنرجي» بالمهام الهندسية، إضافة إلى دمج وتركيب وصيانة الحل بأكمله.

يتميز الحل بتصميم مدمج وقوي يتطلب معدات أقل مما تتطلبه بنى تحتية أخرى منافسة، مما يؤدي إلى بصمة صغيرة وتكاليف تشغيل وصيانة أقل، ومستويات أعلى من الاعتمادية. ويشغل «جريد إيموشن فليت»، عادةً، مساحة أقل بنسبة 60 % ويتطلب تمديد كابلات أقل بنسبة 40 % مقارنة بنظم الشحن البديلة، كما يوفر أيضاً مستويات فائقة من الموثوقية للمنظومة بأكملها.

وبهذه المناسبة، قال «نيكلاس بيرسون»، العضو المنتدب لقسم تكامل الشبكة في «هيتاشي إنرجي»: «سعداء بدعم مدينة برلين في تحولها إلى منظومة نقل هادئة وخالية من الانبعاثات الكربونية ومستقبل مستدام للطاقة من أجل سكان هذه العاصمة الأيقونية»، وأضاف: «نشعر بأن هناك حاجة ملحة ولدينا التكنولوجيا الرائدة والالتزام بتطوير التنقل المستدام، وبالتالي تحسين جودة حياة ملايين السكان».

وتقوم شركة «بي في جي» بتشغيل أضخم أسطول من حافلات المدن في ألمانيا، حيث يبلغ عددها 1500 مركبة تقريباً، والتي تسعى الشركة لجعلها كهربائية وخالية من الانبعاثات بالكامل بحلول 2030، وهو ما يتطلب تركيب بنية تحتية للشحن في شبكتها الضخمة من محطات الحافلات.

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