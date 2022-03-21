«إل إكس آر» تطلق أول منتجعاتها بأبوظبي في جزيرة النورس

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت فنادق ومنتجعات «إل إكس آر»، مجموعة الفنادق المستقلة الفاخرة ضمن علامة هيلتون، توقيع اتفاقية لإقامة منتجع جديد محاط بالمساحات الخضراء والحدائق الجميلة في جزيرة النورس الخاصة بأبوظبي.

ومن المقرر افتتاح المنتجع عام 2023، ليكون أول فنادق العلامة في أبوظبي. وسيضم المنتجع 80 فيلا تتنوع بين الفيلات الشاطئية والفيلات على الماء، إلى جانب فيلا ملكية من غرفتي نوم بمساحة 450 متراً مربعاً محاطة بملعب الجولف.

وقال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى هيلتون: يسعدنا إطلاق فنادق ومنتجعات LXR في أبوظبي من خلال افتتاح أول فنادقنا في جزيرة النورس.

فالعاصمة الإماراتية المزدهرة تمكّنت من ترسيخ مكانتها وجهة عالمية مرموقة في السنوات الأخيرة وشهدت تطوراً كبيراً في مجالات الضيافة والرياضة والسياحة. ونتوقع أن جزيرة النورس ستكون إضافة مثالية إلى مشهد الفنادق الفاخرة في أبوظبي، ونتطلع إلى استقبال ضيوفنا في هذا المنتجع الرائع.

وستولي جزيرة النورس اهتماماً كبيراً بالاستكشاف إذ تتضمن المرافق الترفيهية صالة رياضية واستوديو للياقة وثلاث برك سباحة منها واحدة داخلية واثنتان خارجيتان.

إضافة إلى ملاعب للتنس وبادل ومرسى خاص ونادٍ شاطئي حصري وسبا. كما سيتاح للأطفال الاستمتاع بالألعاب وبركة السباحة الخاصة بهم ونادي الأطفال. ويضم المنتجع عدداً من منافذ الأطعمة والأشربة، إذ يحتوي على مطعمين بتصاميم تحاكي الطبيعة المحيطة ومقهى صحي. وينضم المنتجع إلى مجموعة LXR العالمية من الفنادق والمنتجعات الراقية، والتي يمثل كل منها وجهة ترتبط بالمكان والتاريخ والثقافة والتقاليد ارتباطاً وثيقاً.

وقال فيصل جعفر، الرئيس العالمي لدى منتجعات وفنادق LXR: تعدّ أبوظبي وجهة فاخرة للزوار والسكان على السواء.

وهذه هي التجربة التي سيحظى بها ضيوفنا في جزيرة النورس، ويمثل منتجعاً نموذجياً نفخر بانضمامه إلى مجموعة فنادقنا ومنتجعاتنا العالمية. ويضاف منتجع جزيرة النورس إلى ثلاثة فنادق ومنتجعات تابعة للعلامة في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، بالإضافة إلى فندق وادي حنيفة، وفنادق ومنتجعات LXR في بوابة الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض، والذي جرى الإعلان عنه أخيراً.

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