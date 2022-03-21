مايكروسوفت تحمي بيئة العمل الهجينة بأحدث التقنيات الأمنية

المصدر: دبي- البيان

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جددت مايكروسوفت التزامها بتأمين بيئة العمل الهجينة، التي ستكون مهيمنة في المستقبل، من خلال مشاركتها في النسخة الثامنة من «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) 2022».

والذي يعد واحداً من أضخم الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجال الأمن السيبراني. وتتوافق مشاركة مايكروسوفت في هذا الحدث، مع أهداف حكومة دولة الإمارات، المتمثلة في وضع قوانين وآليات عمل، من شأنها أن تسهم في تعزيز مشهد الأمن السيبراني، والتصدي للهجمات السيبرانية المعقدة والمتزايدة بصورة متسارعة.

وحول المشاركة في هذا الحدث الهام، صرح المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، سيد حشيش قائلاً: «أصبح الأمن السيبراني الآن، أولوية قصوى لدى العملاء، أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً في ظل مشهد التهديدات المتطور، وتوجه العديد من الشركات إلى تبني نموذج بيئة العمل الهجينة.

ومن هذا المنطلق، كثفت مايكروسوفت جهودها، لتمكين العملاء من التصدي للتهديدات الأمنية، وكسب ثقة العملاء بشكل كامل، حيث وصلت عائداتنا من الحلول الأمنية، إلى 15 مليار دولار عام 2021، بزيادة قدرها 45 % عن العام السابق، هذه الأرقام، تجعل مايكروسوفت الشركة الأضخم في مجال العائدات، ما يمكننا من الاستثمار بصورة مستمرة، واستراتيجية في مجال حلولنا الأمنية».

وأضاف سيد حشيش قائلاً «في عام 2020، التزمنا باستثمار 20 مليار دولار في الأمن السيبراني، على مدار خمسة أعوام، بزيادة تقدر بأربعة أضعاف عن الميزانية السابقة، وذلك بهدف تسريع وتيرة آلية عملنا في مجال حلول الأمن السيبراني».

وتواصل الشركة جهودها لتوفير الحماية اللازمة لبيئة العمل الهجينة، من خلال تزويد الشركات بمختلف أحجامها بمجموعة من الحلول المبتكرة، مثل "Microsoft's Defender for Cloud"، الذي يعتبر مزود الخدمة السحابي الوحيد، الذي يوفر حماية أصلية متعددة على مستوى المنصات السحابية الثلاث الرئيسة في هذا المجال.

بالإضافة إلى حل "Microsoft Defender for Business"، المصمم لمساعدة الشركات التي يعمل فيها حوالي 300 موظف على الدفاع ضد تهديدات الأمن السيبراني، بما في ذلك البرامج الضارة، والتصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية، على صعيد البيئات التي تعمل بأنظمة "Windows" و "macOS" و"iOS" و"Android''.

وعلى مدار أيام المعرض، ستستعرض الشركة نقاط القوى الأمنية في سحابة مايكروسوفت، بالإضافة إلى الكيفية التي تتيح لأصحاب المصلحة الإقليميين إمكانية الاستفادة من نموذج أمان «الثقة الصفرية» من مايكروسوفت لتطوير بيئات عمل أكثر أماناً لهم ولموظفيهم ولعملائهم.

وتستعرض مايكروسوفت بوصفها شريكاً استراتيجياً آلية توظيف الأدوات المختلفة لتمكين العمل التعاوني المشترك ضمن سيناريوهات مختلفة، بالإضافة إلى الكيفية التي يمكن أن تقوم من خلالها الأجهزة والأنظمة المبتكرة بتوفير أماكن عمل هجينة وآمنة. كما سيستعرض شركاء مايكروسوفت حلولهم الأمنية عبر جناح الشركة المشارك في المعرض وهم: «Help AG» ؛ Cloud 4C''«؛»Palo Alto«؛» ''Fortinet؛. «Paramount».

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