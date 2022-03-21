«ياس مول» يرسي معايير جديدة في قطاع التجزئة

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشف «ياس مول»، أكبر مركز تسوق في أبوظبي، عن إنجاز رئيسي ضمن مشروع إعادة تطويره تمثل ببلوغ نسبة إشغاله 97% وإضافة 55 متجراً جديداً إلى قائمته مع انتهاء الربع الأوّل من العام الحالي؛ مما يعزز من الخيارات الفريدة التي يوفرها المركز في جميع فئات التجزئة.

ويهدف مشروع إعادة تطوير «ياس مول»، الذي بدأ في مارس 2021، إلى الارتقاء بتجربة العملاء عبر إعادة تصميم المساحات الرئيسية للمركز وإضافة أكثر من 100 متجر جديد، وبالتالي تلبية مختلف تفضيلات العملاء؛ علماً أنه من المتوقع استكمال أعمال المشروع في صيف هذا العام 2022.

وتشمل الركائز الرئيسية لمشروع إعادة تطوير «ياس مول» فئات المأكولات والمشروبات، والترفيه، والأدوات المنزلية، والأثاث، والأزياء، والجمال، والمجوهرات، والصحة، ومساحات العمل المشتركة، ومكاتب شركات متميزة. واستكمالاً لمحفظة عروضه الحالية الفريدة، يعمل المركز على زيادة خيارات المأكولات والمشروبات والترفيه إلى ما يزيد على 50٪.

وكذلك تخصيص منطقة للأثاث المنزلي تضم علامات تجارية جديدة. كما يتضمن المشروع إطلاق علامات أزياء عالمية مرموقة لأول مرة في العاصمة الإماراتية، بالإضافة إلى توسيع فئات الصحة والجمال والمجوهرات وبذلك يسهم في تطوير رؤية ياس مول ليصبح وجهة مثلى للعيش والعمل والترفيه.

وقد تم تحويل مساحة 25 ألف متر مربع بهدف ترسيخ مكانة «ياس مول» كوجهة مثلى للعمل والعيش والترفيه. وتشمل هذه المنطقة مساحات العمل المشتركة المريحة والحديثة التي توفرها «كلاود سبيسز».

بالإضافة إلى مقرات رئيسية لشركات مرموقة بما في ذلك «الدار سكوير» الذي تم إطلاقه مؤخراً. علاوة على ذلك، يستعد «ياس مول» قريباً لإطلاق مفهوم مختلف تماماً للبيع بالتجزئة يوفر «وجهة» مميزة داخل المول من المتوقع أن ترتقي بتجربة التسوق إلى مستوى غير مسبوق، وأن تتيح للمفاهيم الجديدة فرصة الازدهار والنمو.

وذلك كجزء من التزام «الدار» بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستكون هذه الوجهة عبارة عن مساحة محفزة بصرياً تمزج بين الموضة والفن، وتوفر عبر التكنولوجيا الحديثة المنصة الأمثل لخلق أرقى العلامات التجارية المبتكرة في عالم المأكولات والجمال والحياة العصرية.

وشهدت ساحة «تاون سكوير» في ديسمبر الكشف عن أكبر شاشة تفاعلية تقام داخل مركز تسوق في منطقة الشرق الأوسط. وتنطوي الشاشة على نظام صوتي وتصويري غامر، حيث تعتبر شاشة العرض الأعلى دقة في العالم، والتي تقام داخل مركز تسوق.

وقد انتقل متجر «آبل»، الذي يعد أحد أقدم المستأجرين في «ياس مول»، إلى موقع رئيسي داخل «تاون سكوير» ليشغل ضعف مساحة المتجر الأصلي تقريباً بتصميم جديد يتميز بواجهة زجاجية منحنية خلابة تتجاوز مساحتها 150 قدماً من ألواح الزجاج المتصلة التي تغطي واجهة المتجر من جميع الجهات.

وكان «ياس مول» قد افتتح في الربع الأخير من عام 2021 أكثر من 25 متجراً يتضمن العديد من منافذ المأكولات والمشروبات مثل «فور إيفر روز»، و«% أرابيكا»، و«تاكو دي كاسا»، و«تيبل أوتو»، و«لي كلير دو جيني» بإدارة الشيف كريستوف آدامز؛ و«لينز»، و«إماراتي كوفي»، بالإضافة إلى مقهى «انتروكوت كافيه دي باريس».

وكجزء من عملية تحسين المدخل الشمالي، يقدم مقهى «ماركس آند سبنسر» المعاد تجديده وتوسيعه مجموعة مختارة من الوجبات الشهية؛ في حين أن قاعة الطعام المصممة بشكل فريد، «هُنا ياس»، ستمنح الضيوف قريباً تجربة طعام مثلى في الهواء الطلق.

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