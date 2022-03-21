«أبوظبي التعاونية» تعلن تجربة تسوق جديدة في أبوظبي مول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جمعية أبوظبي التعاونية عن الافتتاح الكبير لهايبر ماركت جمعية أبوظبي التعاونية في أبوظبي مول بعد الانتهاء من أعمال التجديد للحلة الجديدة للفرع.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار تكريس مكانة جمعية أبوظبي التعاونية شركة رائدة في قطاع التجزئة، والحاصلة على ثقة عملائها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام سعيد عيد الغفلي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية وناصر النويس رئيس مجلس إدارة أبوظبي مول، بقص الشريط الاحتفالي الخاص بهذه المناسبة بحضور عبدالمجيد الخوري المدير التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية وعدد من المسؤولين والمدعوين.

ويتألف هايبر ماركت جمعية أبوظبي التعاونية أبوظبي مول والذي تم تجديده بشكل كامل من طابقين ويمتدّ على مساحة تزيد على 10.000 متر مربع، ويستطيع العملاء التمتّع بتجربة تسوق مريحة والاختيار من أكثر عن 60.000 سلعة مختلفة من المواد الغذائية الطازجة والعضوية.

وكذلك المواد الاستهلاكية الأساسية والمستلزمات المنزلية والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير من المنتجات عالية الجودة ذات الأسعار المنافسة والعروض الأسبوعية المذهلة.

بالإضافة إلى ذلك يستطيع المستهلكون استخدام نقاط الدفع الذاتي للتمتّع بخدمة تسوق أفضل وعدم قضاء وقت طويل في عملية الدفع.

وبهذه المناسبة قال عبدالمجيد الخوري المدير التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية «نحن فخورون بتقديم هذا الطراز الحديث من المتاجر لعملائنا الكرام.

والذي يقدّم لهم تجربة تسوق نموذجية ومريحة»، وأضاف قائلاً «راحة المتسوقين وسلامتهم أمر بالغ الأهمية، إذ يبحث المستهلكون عن اتجاهات جديدة تجعل من تسوقهم أمراً يسيراً، ويتخذون قرارات شرائية دقيقة.

ولذلك فإن هذا النموذج المتطور من هايبر ماركت جمعية أبوظبي التعاونية يقدّم للمستهلكين تجربة تسوق متميزة ويسعى لتلبية توقعاتهم المتغيرة باستمرار».

إن جمعية أبوظبي التعاونية قامت بإحداث تحولات جذرية في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال التقديم المستمرّ للمنتجات المتمّيزة والأسعار المنافسة.

تم افتتاح المتجر الأول لجمعية أبوظبي التعاونية عام 1981، وتقوم بتشغيل عدد من العلامات التجارية الناجحة والمتخصصة للبيع بالتجزئة وهي: جمعية أبوظبي التعاونية، سبار وميغا مارت، وتقدم خدماتها عبر شبكة متكاملة تضم أكثر من 45 من متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت والمتاجر الصغيرة، بالإضافة إلى سبعة مراكز تسوق منتشرة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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