«إم جي موتور» تطلق عروضاً خاصّة بشهر رمضان

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل «إم جي موتور» بشهر رمضان المبارك عبر توفير باقة من العروض التي ستضمن استمرار تمتّع مجموعتها من المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV)، وسيارات الصالون العائلية، وسيارات الهاتشباك الرياضية والمركبات الكهربائية (EV) بالقيمة الأفضل للمال ضمن قطاع السيارات في الشرق الأوسط.

وفي الشهر الكريم فقط، ووفقاً للسوق، سيتمكّن عملاء «إم جي» من الاستفادة من تمويل بدون أي فائدة أبداً، بالإضافة إلى تفادي تكبّد أي رسوم إدارية أو القيام بدفعات مسبقة عند شراء السيارات، وذلك كجزء من الحوافز المميّزة المقدَّمة في الأسواق المختلفة بكافة أنحاء المنطقة.

ومن خلال تخصيص العروض لكل سوق، فإن العملاء في السعودية سيتمكّنون من امتلاك سيارة «إم جي» جديدة بدون أي فائدة على عملية التمويل، ودون أي رسوم إدارية ودفعة أولى، إضافة لحصولهم على عقد صيانة لمدّة عامين وخدمة المساعَدة الجانبية على الطريق لمدّة عامين، وذلك عند شراء إحدى مركبات الـSUV من العلامة التجارية.

أما العملاء في الإمارات العربية المتحدة، فسيحصلون على خدمة التسجيل المجاني للسنة الأولى بدون أي تكلفة، إضافة لخمس سنوات من خدمة المساعَدة الجانبية على الطريق وقسائم تصل قيمتها إلى 3,000 درهم. من ناحيتهم، سيحظى العملاء في سلطنة عُمان بفرصة الفوز بقيمة سيارتهم، بينما سيحصل العملاء في الكويت خلال هذه الفترة على قسائم امسح ـ واربح بقيمة تصل إلى 2,000 دينار مع فرصة الفوز بسيارتين من نوع «إم جي GT».

أما في البحرين، فتقدِّم «إم جي» الخدمة المجانية لمدّة ثلاث سنوات، فيما يستفيد العملاء في قطر من خدمة التسجيل المجاني على مدى ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى تأمين شامل وخدمة التشحيم وتعبئة الزيوت حتى مسافة 60,000 كيلومتر.

وانتقالاً إلى الأردن، يمكن للعملاء الاستمتاع بتمويل لمدّة تصل إلى سبع سنوات وخدمة لمدّة 6 سنوات / مسافة 120,000 كلم شاملة تكاليف العمالة والقطع عند إجراء دفعة أولى قدرها 30 % ومع نسبة فائدة تبلغ 3.33 % فقط على طرازات «إم جي RX5»، «إم جي HS» و«إم جي RX8».

وفي العراق، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة لمدّة سنتين أو مسافة 30,000 كلم، بالإضافة إلى فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 1,000 دولار أمريكي على كامل مجموعة طرازات «إم جي».

وأكّد توم لي، المدير التنفيذي لعمليات «إم جي موتور» في الشرق الأوسط، أن هذه الحوافز ستتوافق مع التزام «إم جي» بتوفير القيمة الأفضل للمال ضمن قطاع السيارات في المنطقة، وأوضح: مع استقبالنا لشهر رمضان المبارك، ترى «إم جي» أن هذه الفترة هي فرصة بارزة لمكافأة عملائها الحاليين والمحتمَلين عبر عروض مخصَّصة لكل دولة تلبّي احتياجاتهم الخاصّة.

وعلى الرغم من ظروف السوق الصعبة والتي تؤثّر بكثير من باقي مصنِّعي السيارات، إلا أن عملاءنا يمكنهم الاطمئنان بأن موزِّعي «إم جي» سيكون لديهم عروض قوية على مجموعة طرازات «إم جي» والتي من شأنها أن تتوافق مع متطلّباتهم خلال هذا الشهر الكريم.

وأضاف: من المهم الإشارة إلى أن العروض الرمضانية الجديدة تشكّل أيضاً دليلاً على أداء وقوّة «إم جي»، وذلك رغم استمرارية النقص في عمليات التوريد .

والتي تشكّل مشكلة بارزة للعديد من الشركات في قطاع السيارات، مما يؤدّي إلى ارتفاع في أسعار السيارات وعدم تقديم خصومات بارزة. إلا أن «إم جي» تقوم بوضع برامج قوية مخصَّصة للعملاء خلال شهر الخير. ومع هذا، تعيد العلامة التجارية تعزيز التزامها بوضع العملاء وراحة بالهم في موقع الأولوية.

وختم بقوله: «رمضان هو فترة مميّزة من السنة تجمع العائلات معاً ويتم من خلاله تقديم واستلام الهدايا، لذلك فإننا نهدف لمساعدة العائلات للاستمتاع بالشهر الفضيل هذه السنة عبر شراء سيارة جديدة وفي الوقت ذاته الحصول على هدايا خاصّة ومشوّقة مصمَّمة خصّيصاً لتتناسب مع عملاء كل سوق مختلف».

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