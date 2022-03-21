هواوي تبحث حلول واستراتيجيات التحول الرقمي الآمنة للشركات في «جيسيك 2022»

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض هواوي في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2022»، المخصص لمناقشة قضايا الأمن السيبراني أحدث حلول التحول الرقمي الآمنة وحالات الاستخدام، كما يشارك خبراء هواوي على المستويين الإقليمي والعالمي في العديد من الحلقات النقاشية لإلقاء الضوء على التوجهات الرائجة في الأمن السيبراني ومناقشة أفضل الاستراتيجيات لضمان أمن المؤسسات في الشرق الأوسط في العصر الرقمي.

وستعرض هواوي في مؤتمر «جيسيك» شبكات الاتصالات الثابتة، وحلول الجيل الخامس المخصصة للشركات والسيناريوهات وأحدث حالات الاستخدام التي يمكن الاعتماد عليها لتمكين التحول الرقمي، وحلول الحوسبة الذكية، ومراكز البيانات الذكية ومنخفضة الكربون، وحلول مقرات العمل الذكية، ونظام ضمان الأمن السيبراني الشامل، وأمن الجيل الخامس والحوسبة، وحلول الطاقة الرقمية الآمنة، والشبكات الآمنة.

وفي اليوم الأول من المؤتمر سيلقي ألويسيوس تشيانغ كبير مسؤولي الأمن لدى هواوي في الإمارات العربية المتحدة، كلمة يتناول فيها «مشاريع هواوي الخمسين»، والتي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى مركز للأمن السيبراني على المستوى العالمي.

فيما سيتحدث عماد أحمد مصمم الحلول الرئيسي وكبير خبراء تحويل تصميم الشبكات لدى هواوي في الإمارات العربية المتحدة، عن دور حلول الجيل الخامس 5GtoB Hype المخصصة للشركات في تخصيص موارد الشبكة. ويلقي خبير في وحدة أعمال هواوي للطاقة الرقمية في الشرق الأوسط الضوء على أحدث التوجهات في توليد الطاقة الشمسية عبر منصة X-Labs.

وفي اليوم الثاني من مؤتمر «جيسيك»، سيتحدث إبراهيم الشمراني، كبير مسؤولي الأمن في «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة»، عن أمن التطبيقات الذكية وحماية الخصوصية عبر المنصة الخاصة بالمملكة العربية السعودية، كما سيلقي ألويسيوس تشيانغ كبير مسؤولي الأمن لدى هواوي في الإمارات العربية المتحدة في كلمة رئيسية يسلط فيها الضوء على منصات الاتصالات المتكاملة ويشارك في حلقة نقاشية عن دور الحكومات في ضمان أمن المدن من خلال التصميم.

وسيتحدث كمال زيان، كبير مسؤولي الأمن في هواوي في شمال الخليج في اليوم الثالث من مؤتمر «جيسيك» عبر المنصة الخاصة بدولة قطر عن دور هواوي في تنظيم بطولة كأس العالم «فيفا» 2022 بشكل آمن في قطر.

وقال جياوي لو، الرئيس التنفيذي لهواوي في الإمارات العربية المتحدة: «تزداد مخاطر الأمن السيبراني في ظل تزايد اعتماد المؤسسات في الشرق الأوسط على أحدث التقنيات الرقمية لتحقيق التحول الرقمي. وتعتبر هواوي الأمن السيبراني جزءاً أساسياً من منتجاتها وحلولها بدءاً من مرحلة التصميم. ولذلك، نتطلع إلى مناقشة حلول واستراتيجيات التحول الرقمي الآمنة مع قادة الأعمال في المنطقة من جميع القطاعات في معرض ومؤتمر «جيسيك 2022» للمساهمة في ضمان أمن المؤسسات وحمايتها».

من جانبه قال ألويسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن لدى هواوي في الإمارات العربية المتحدة: «تواصل دولة الإمارات جهودها بخطى واثقة لتصبح مركزاً عالمياً للتقنيات والابتكارات الحديثة بفضل «مشاريع الخمسين»، والتي تعتمد إلى حد كبير على توفير إطار عمل متماسك للأمن السيبراني. وسنناقش في مؤتمر «جيسيك 2022» سبل تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للأمن السيبراني».

يُذكر أن هواوي تعاونت مع العديد من المؤسسات مثل الجمعية الدولية للهاتف المحمول ومشروع شراكة الجيل الثالث وفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المؤسسات والأطراف الفاعلة في القطاع التقني، على التحقق من المخاطر السيبرانية وتعزيز الشهادات والمعايير المستقلة مثل اختبار أمان تجهيزات الشبكات التابع للجمعية الدولية للهاتف المحمول ومشروع شراكة الجيل الثالث وقاعدة معلومات الأمن السيبراني للجيل الخامس التابعة للجمعية الدولية للهاتف المحمول.

كما تسعى هواوي في الوقت الحالي إلى اعتماد إطار عمل الجيل الخامس لفريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي، والذي طورته مجموعة عمل أمان الجيل الخامس في فريق الاستجابة لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني من أجل مواجهة المخاطر الناجمة عن تطور التقنيات الرقمية.

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