سيكويا تستعرض حلولاً ريادية للأمن السيبراني في «جيسيك»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك «سيكويا»، وهي شركة أمن سيبراني أوروبية متخصصة في الكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها، المرة الأولى في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) 2022 الذي ينعقد في دبي.

وستعرض الشركة الخبرات الفرنسية عالمية المستوى في المجال السيبراني من خلال منصة «سيكويا.أيو» الموسّعة الرائدة في مجال الكشف والاستجابة عن التهديدات السيبرانية (إكس دي آر)، إضافةً إلى طيف من منتجات معلومات الأخطار الحائزة جوائز.

ويتربّع حلّ «إكس دي آر» على عرش عروض «سيكويا»، إذ يُسخِّر معلومات الأخطار السيبرانية «سي تي آي» لتحييد الأخطار قبل وقوعها. وبفضل ميزة ملاحظات وقاعدة بيانات «سي تي آي»، تضمن «سيكويا» جهوزية الشركات لمواجهة الهجمات السيبرانية بمعرفة متقدمة بالأخطار وقدرات فعّالة في الكشف والاستجابة لحوادث الهجمات وعمليات نشر قابلة للتطوير.

وفي إطار سعيها لتزويد العملاء من المؤسسات قدرات مُصممة حسب الطلب لمعلومات الأخطار السيبرانية، طورت «سيكويا» حلّ «سيكويا.أيو تيب».

وتُتيح هذه المنصة المبتكرة لمعلومات الأخطار إدارة متكاملة لسلسلة قيمة معلومات الأخطار السيبرانية. وصُمم حلّ «سيكويا.أيو تيب» لتحقيق إنتاجية عالية السرعة وكاملة الوظائف لمعلومات الأخطار السيبرانية من دون المساس بالجودة. ويساعد حلّ «سيكويا.أيو تيب» الشركات والمجتمعات المعنية على إنتاج معلومات لا يمكن لأي جهة أخرى توفيرها.

وقال ديفيد بيزيول، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية: «يُعدّ معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك) المكان المثالي لنا لعرض أحدث منتجاتنا سيكويا.أيو تيب لشركائنا المستقبليين. وعلى غرار حلولنا الأخرى، صُمم الحل استناداً إلى الجوهر التعاوني القائم على المجتمع. ولذلك، يُمَكِّن الحلّ منظومة الأمن السيبراني من إنشاء وتبادل معلومات محددة وذات قيمة مضافة عالية.

وتأتي مشاركتنا في هذا الحدث في سياق تعزيز وعي الشركات في العالم بضرورة تبادل معلومات نوعية وواضحة عن أفضل ممارسات الكشف عن أخطار الأمن السيبراني ومواجهتها».

وسيحضر ديفيد بيزيول، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بشركة «سيكويا» في جناحنا رقم «إي 20»، القاعة رقم 7، للإجابة عن جميع الاستفسارات أو تقديم عرض توضيحي مباشر عن المنتج في هذا الحدث.

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