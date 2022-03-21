«فيزا» تطلق سلسلة مبادرات توعية مالية لشباب الإمارات خلال «أسبوع المال العالمي»

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «فيزا» Visa، وبالشراكة مع «كاشي»، منصة الخدمات المصرفية والتكنولوجيا التعليمية المخصصة لليافعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلسلة من ورش العمل التوعوية في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تزويد المعلمين بمناهج دراسية مخصصة، لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب.

وتأتي ورش العمل الجديدة، في إطار مشاركة «فيزا» بفعاليات النسخة العاشرة من «أسبوع المال العالمي»، المبادرة السنوية التي تنظمها «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية». وبالتعاون مع الشركات المشاركة، تهدف الحملة التي تستمر من 21 حتى 27 مارس، إلى تعزيز الوعي والثقافة المالية لدى الشباب حول العالم.

وتماشياً مع شعار نسخة هذا العام من «أسبوع المال العالمي»، والمتمثل في «شيّد مستقبلك، تعامل مع المال بحكمة»، طوّرت Visa منهاجاً شاملاً، لتمكين الطلاب من اكتساب مهارات التخطيط والتفكير للمستقبل، وإعدادهم للمضي قدماً عبر مشهد مالي عالمي، يشهد تحولاً متسارعاً نحو الرقمية والابتكارات التقنية.

يتوفر البرنامج للأطفال من مختلف الأعمار، وسيعمل على استكشاف أساسيات التمويل الشخصي، مثل إعداد الميزانية والادخار والإنفاق المسؤول، واستخدام الرصيد الائتماني.

وفي هذا السياق، قال كارل مانلان نائب الرئيس للشمول المالي والاستدامة لدى «فيزا» في منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يمتد التزام «فيزا» الراسخ، بالتوعية المالية حول العالم، على مدار أكثر من 20 عاماً، وقد أدركنا من خلال عملنا المتواصل طوال تلك الفترة، أن ردم الفجوة المعرفية في الثقافة المالية، ليس مسؤولية المعلمين وحدهم. ولهذا يتعين على المؤسسات المالية العالمية البارزة، التي تمتلك خبرة واسعة في القطاع، أن تتعاون مع المؤسسات التعليمية، ضماناً لتزويد الأجيال الشابة بالمهارات العملية والأساسية لإدارة الشؤون المالية».

من جهتها، قالت سميتا جوش، الشّريك المؤسس والرّئيس التّنفيذي لمنصّة «كاشي»: «نفخر بالمشاركة في «أسبوع المال العالمي»، الذي تنظمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتميز هدفنا من خلال هذه المشاركة، بالبساطة والطموح في آن معاً، حيث نعتزم زيارة المدارس في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، للتحدث إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال واليافعين حول الوعي المالي. ونغتنم هذه الفرصة، لنتقدم بالشكر لشركائنا في «فيزا»، على دعم «كاشي» في إطلاق هذه المبادرة المهمة».

وتحظى ورش العمل، بدعم برامج التوعية المالية الحائزة على الجوائز، والتي تقدمها «فيزا» حالياً، مثل برنامج المهارات المالية العملية (Practical Money Skills)، وبرنامج المهارات المالية الشخصية (MyMoneySkills)، إضافة إلى الألعاب عبر الإنترنت، مثل لعبة كرة القدم للتوعية المالية (Financial Football)، ولعبة الألغاز (Cash Puzzler). وحتى تاريخه، وصلت برامج التوعية والتثقيف المالي من «فيزا»، إلى ملايين المستهلكين حول العالم، وهي متوفرة في 44 دولة، ومترجمة إلى 18 لغة.

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