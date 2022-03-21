تعاون بين «فيناسترا» واتحاد المصارف العربية لتسريع التحول إلى الخدمات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فيناسترا» عن تأسيس علاقة تعاون وشراكة مع اتحاد المصارف العربية تهدف إلى مساعدة البنوك في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تقديم خدمات مصرفية رقمية فائقة التطور إلى عملائها.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتم دمج قدرات حل «فيناسترا» المصرفي العالمي الشامل في النظام الإيكولوجي الواسع لشبكة البنوك الأعضاء في اتحاد المصارف العربية.

وستثمر هذه الشراكة إطلاق بنك رقمي نموذجي يتم تصميمه وتنفيذه وتطويره من قبل «فيناسترا» ووحدة التحوّل الرقمى التابعة لاتحاد المصارف العربية «UABdigital»، ومرخص خصيصاً لأعضاء اتحاد المصارف العربية بهدف مساعدتهم على تسريع وتيرة التحول الرقمي وخفض التكاليف والوقت المستغرق لدخول المنتج في السوق.

ووفقاً لنتائج البحث الذي أجرته وحدة التحوّل الرقمى «UABdigital»، أفادت 78٪ من بنوك الدول العربية بأنها تسير على الطريق الصحيح في ما يتعلق بمبادرات التحول الرقمي.

ومع ذلك، لا تزال إدارة الموارد تشكل التحدي الأبرز. إن هذا البنك الرقمي النموذجي، الذي لاقى حتى الآن قبولاً واهتماماً من قبل 35 بنكاً، سيساعد على التغلب على هذا التحدي من خلال توفير نظام إيكولوجي مشترك للأصول يتيح لمجموعة من البنوك إمكان الاستثمار في الحل ذاته. وسيتم ربطه بمنصة «فيناسترا» المفتوحة للتطوير والابتكار «FusionFabric.cloud».

وتحدث سليمان بردى، مستشار أول ورئيس وحدة التحوّل الرقمى «UABdigital»، قائلاً، «إن تأسيس بنك رقمي حقيقي قد يستغرق وقتاً طويلاً ومن الممكن أن يكون مكلفاً بالنسبة للعديد من البنوك الأعضاء لدينا. وبالتعاون مع فيناسترا، لمسنا أن هناك حاجة ملحة لجعل هذه المهمة أكثر سهولة وبساطة للمساعدة على تسريع التحول الرقمي للبنوك في سائر أنحاء الدول العربية.

وهذا من شأنه مساعدتهم على تلبية توقعات عملائهم في الحاضر وللأجيال القادمة. ومن خلال التركيز المتبادل على الخدمات المصرفية المفتوحة والرقمية، فإن شراكتنا مع فيناسترا ستمكّن أعضاءنا من الحفاظ على قدرتهم التنافسية. ونحن بدورنا نعتزم التعاون من كثب مع الجهات التنظيمية لضمان الامتثال عن طريق التصميم للمساعدة على تسريع وتيرة التنفيذ».

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحل الحيادي والقابل للاستخدام المشترك سيكون مدعوماً بواجهة برمجة التطبيقات (API)، ما يجعل بمقدور البنوك استخدام المزايا والخصائص العملية التي تلزمها وإنشاء طبقات تكامل رأسية لحقيق أغراض التمركز المحلي والتخصيص والامتثال الإقليمي.

كما سيتم دمج قدرات إضافية تكميلية في الحل، مثل جهوزية الخدمات المصرفية المفتوحة، والتحقق من عملات البنوك المركزية الرقمية. وسيتم كذلك تصميم نموذج البنك الرقمي على نحو يتيح تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة.

وقال أحمد خليفة، المدير العام لعلاقات الشركاء والنظام الإيكولوجي في «فيناسترا» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، «يؤدي اتحاد المصارف العربية دوراً جوهرياً في تقدم وازدهار المجتمع المالي والمصرفي، وذلك من خلال تأسيس وتوطيد علاقات التعاون ومواكبة آخر اتجاهات الابتكار المستجدة. ومن خلال اعتمادنا على خبرتنا المثبتة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة.

والخدمات المصرفية كخدمة، ومنصتنا المفتوحة: FusionFabric.cloud بالإضافة إلى قاعدة عملائنا الإقليمية والعالمية الواسعة، فنحن على ثقة بأننا معاً سنتمكن من مساعدة البنوك على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة بسرعة وكفاءة عالية. نحن سعداء لشراكتنا مع اتحاد المصارف العربية لإطلاق مبادرة البنك الرقمي النموذجي في العالم العربي».

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