«أكرونيس» ترصد 122% زيادة في اكتشاف البرامج الضارة بالنصف الأول من مارس

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «أكرونيس»، المتخصصة عالمياً في مجال الحماية الإلكترونية، أن عمليات الكشف عن البرامج الضارة اليومية في الإمارات شهدت ارتفاعاً في شهر مارس - وهو اتجاه مقلق يكشف عن الحاجة الماسة إلى الأمن السيبراني في المنطقة خاصة للشركات صغيرة الحجم.

وأشار كانديد ويست، نائب رئيس «أكرونيس» للحماية الإلكترونية في حديثه قبيل معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (GISEC) لهذا العام إلى أن دولة الإمارات أصبحت موضع تركيز حاد هذا الشهر، بسبب زيادة حالات البرامج الضارة.

وقال كانديد: «على مدار الأسبوعين الماضيين، شهدنا تسارعاً في ازدياد التهديدات الإلكترونية الجديدة، مما يعطي مؤشراً مقلقاً. تشير أحدث بياناتنا إلى أنه في الفترة بين 3 - 11 مارس 2022 زادت عمليات اكتشاف البرامج الضارة وحدها بنسبة 122%، وبالتالي يوضح هذا أن مجرمي الإنترنت يعملون بكثافة على تطوير الأدوات والحيل، التي تمكنهم من مواجهة حلول الحماية الإلكترونية الجاري استخدامها.

على الرغم من ذلك، فنحن في «أكرونيس» نحاول دائماً استباق المهاجمين بخطوة للأمام بفضل استخدامنا لتقنيات تعلّم الآلة (ML) والذكاء الاصطناعي (AI). لقد ساعدتنا هذه المعلومات في تعزيز حلولنا للحماية الإلكترونية لحماية مستخدمي الإنترنت من التهديدات الإلكترونية المتنامية والمستمرة».

على الصعيد العالمي، نجحت «أكرونيس» بحظر أكثر من متوسط 12,640 هجوماً إلكترونياً شهرياً ببرنامج الفدية خلال الربع الرابع من عام 2021 - بقفزة قدرها 0.2 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. في نفس الفترة، منعت حلول «أكرونيس» للحماية الإلكترونية أيضاً 1,156,773 هجوماً بالبرامج الضارة في المتوسط شهرياً، مما يمثل قفزة بنسبة 74% مقارنة بالربع الثالث.

كما نجحت «أكرونيس» في حظر أكثر من ثلاثة ملايين رابط إلكتروني (URL) ضار في المتوسط شهرياً، مما يدل على فعالية النهج الاستراتيجي والتقنية المستخدمة.

في ما يخص المعرض المنتظر، سيحضر الفريق المحلي بأكمله في معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (GISEC) في الفترة من 21 - 23 مارس في جناح عرض (A50)، ويسعده تلقي الأسئلة، وتقديم العروض الحية للزائرين.

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